Goodvibes è il nuovo singolo di Gabriele Piro. Il giovane artista lucano definito come una delle voci più energiche e carismatiche della nuova musica italiana

Goodvibes è il nuovo singolo di Gabriele Piro, giovane artista di Lagonegro, in collaborazione con YOUNGGUCCI, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 13 marzo

Il brano racconta luci e ombre di una relazione complessa: attrazione, conflitti, ferite e consapevolezza si intrecciano in una narrazione intensa, immersa in una dimensione urban contemporanea, dinamica e pulsante. In Goodvibes le strofe rappate di YOUNGGUCCI portano energia e tensione narrativa, dialogando con la scrittura di Piro in un equilibrio perfetto tra sensibilità emotiva e forza espressiva. Il ritornello, immediato e incisivo, resta impresso al primo ascolto, mentre le rime — sospese tra memoria e visione del futuro — restituiscono tutta la complessità di un rapporto che lascia cicatrici ma anche crescita.

L’incontro tra i due artisti fonde attitudine urban e sensibilità cantautorale, creando un sound capace di muoversi tra introspezione e contemporaneità. Con Goodvibes, Gabriele Piro compie un passo deciso nel proprio percorso artistico: un brano maturo, intenso e destinato a lasciare il segno.

GABRIELE PIRO – BIOGRAFIA



Gabriele Piro è una delle voci più energiche e carismatiche della nuova musica italiana. Sul palco non porta solo canzoni, ma uno show vero e proprio: presenza magnetica, impatto emotivo e un’energia capace di travolgere il pubblico, trasformando ogni live in un evento. Nel suo percorso ha infiammato platee importanti, aprendo i concerti di artisti come Clementino, Geolier, Alfa, Dolcenera, Nitro e molti altri. La sua crescita lo ha portato su palcoscenici di prestigio come Casa Sanremo, il programma “Fatti Sentire” su Rai 2 e la Partita del Cuore, confermandolo come una delle realtà emergenti più solide e rispettate. Gabriele Piro è pronto a tornare in scena con nuove collaborazioni a livello nazionale e un progetto ambizioso che lo vede protagonista, segnando l’inizio di una nuova fase artistica ancora più matura, potente e riconoscibile. Un nome che non segue le mode: le anticipa.



YOUNGGUCCI



YOUNGGUCCI, pseudonimo di Gabriele Brienza (classe 1998), rapper italiano originario della Basilicata. Uno dei nomi più freschi e promettenti della nuova scena urban, esploso con il brano “Money Rain” insieme a Boro Boro, una hit che ha infiammato le piattaforme e fatto impazzire il pubblico in tutta Italia. Con il suo stile diretto, le sue barre incisive e un’attitudine che non passa inosservata.