A Sasso di Castalda in scena “Mi è scappato il morto” di Andrea Bizzarri. Appuntamento a domenica 15 marzo

Lo spettacolo “Mi è scappato il morto” scritto, diretto e interpretato da Andrea Bizzarri insieme a Alida Sacoor, Giuseppe Abramo e Matteo Montaperto, con scene di Sandro Ippolito per la produzione Compagnia Mauri Sturmo di Roma, andrà in scena Domenica 15 Marzo alle ore 18:00 al Teatro Mariele Ventre di Sasso di Castalda, nono appuntamento della Rassegna Teatrale “OLTRE FINISTERRE – Teatro ai Confini del Mondo”, ideata e realizzata da Gianmarco Pepe, Domenico Gaito e Rosanna Corleto con il sostegno del Comune di Sasso di Castalda, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri ed in collaborazione con la Compagnia Artigianale Enza Corleto.

In un appartamento, meta gettonata di incontro galanti, Nico, il proprietario, sta illustrando all’uomo che di lì a poco dovrà incontrarsi con la fascinosa Emilie, gli spazi e le particolarità della loro alcova d’amore. Il tour sembra essersi quasi concluso, quando Nico si accorge che non c’è più nessuno a seguirlo. Ripercorre i suoi passi e fa una scoperta che non avrebbe mai voluto fare: l’uomo è a terra, apparentemente morto! Non fa in tempo a chiamare il suo amico Boris per chiedere aiuto che, proprio in quell’istante, suonano alla porta: è Emilie, pronta per le sue quarantotto ore di fuoco.

“Mi è scappato il morto” è una commedia brillante, dai ritmi serratissimi, con equivoci e gag a non finire, sulle orme di un morto che potrebbe scappare da un momento all’altro.

Lo spettacolo continua a riscuotere grande successo in tutti i teatri d’Italia con attori all’altezza della ‘fatica’ che un intrigo di tal genere richiede: commedianti di gran talento, capaci di mantenere per tutta la durata dello spettacolo la sincronia e l’armonia dei movimenti portati in scena, creando una catena umana di farseschi gesti, azioni e parole, l’uno dipendente dall’altro, senza mai far segni fuori dalle righe, tale da ricordare l’euritmia del cinema muto chapliniano. Ridere è un’altra questione seria, e con tutta la serietà richiesta, è impossibile smettere assistendo a “Mi è scappato il morto”.

Ancora una volta il talentuoso attore e autore Andrea Bizzari, saprà far ridere il pubblico con uno spettacolo divertente, dinamico e leggere. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 320 4691052 o visitare i canali social di Facebook e Instagram @oltrefinisterre.