Potenza, tenta di entrare in una abitazione e dà in escandescenza all’arrivo dei Carabinieri. Uomo arrestato: scoperto con cocaina e materiale da spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne del capoluogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto origine da una richiesta di intervento giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per un uomo in forte stato di agitazione che stava tentando di fare accesso con la forza in un’abitazione a Potenza. L’immediato arrivo sul posto della pattuglia del N.O.R. ha permesso di mettere in sicurezza l’area e riportare la situazione sotto controllo.

Tuttavia, l’atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto mostrato dal giovane durante le fasi dell’identificazione ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione domiciliare, estesa alla camera in uso all’uomo, ha confermato l’intuizione degli operanti: sono stati infatti rinvenuti 27 grammi di cocaina, unitamente a sostanze da taglio e materiale specifico per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Stamattina il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri disponendo a carico dell’indagato, per il quale si ricorda vigere il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la custodia cautelare in carcere.

L’attività odierna evidenzia la capacità dell’Arma di fornire una risposta poliedrica alle criticità del territorio: partendo da una richiesta di soccorso pubblico per dissidi familiari, la prontezza e lo spirito d’osservazione dei militari hanno permesso di individuare e neutralizzare un’attività illecita di spaccio, riaffermando il ruolo dei Carabinieri come presidio costante di legalità e sicurezza all’interno del tessuto urbano.