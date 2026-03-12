Manto erboso del campo FIGC danneggiato dall’elicottero con a bordo il Ministro Nordio. La LND Basilicata: “Pronti a ripristinarlo”

Continuano i disagi per le tante società e sportivi che frequentavano il campo FIGC di Potenza, il cui manto erboso è stato seriamente danneggiato dall’atterraggio dell’elicottero della Guardia di Finanza con a bordo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nei giorni scorsi nel capoluogo di regione per un evento sul referendum. Per tranquillizzare tutti, c’è l’impegno della LND Basilicata, che tramite il presidente Emilio Fittipaldi ha fatto sapere di voler sistemare al più presto la struttura.

“In relazione alle condizioni del campo federale di Potenza a seguito dell’atterraggio di un elicottero della Guardia di Finanza avvenuto nei giorni scorsi sull’impianto sportivo, il Comitato Regionale della LND Basilicata – fa sapere Fittipaldi – informa di aver immediatamente disposto un sopralluogo da parte di tecnici specializzati sui lavori di superfici sportive in erba sintetica. All’esito delle verifiche effettuate, sarà affidato l’incarico per il ripristino del manto di gioco, con l’obiettivo di riportare l’impianto nelle condizioni tecniche richieste per lo svolgimento dell’attività sportiva. Al termine dei lavori saranno inoltre effettuati i controlli previsti ai fini delle relative autorizzazioni, passaggio necessario per la ripresa delle attività ufficiali”.

“Il Comitato Regionale seguirà con attenzione tutte le fasi dell’intervento attivando tutte le procedure necessarie affinché i lavori vengano eseguiti nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è quello di restituire il campo alla disponibilità delle società e dei settori giovanili che lo utilizzano abitualmente entro la fine del mese di marzo 2026, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni di ripristino e alle successive verifiche tecniche”, conclude la nota.

redazione