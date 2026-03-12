L’Intelligenza Artificiale entra in classe: a Potenza l’evento gratuito “Il Richiamo di Orfeo” per i docenti del futuro

Il GDG (Google Developer Group) Basilicata annuncia un appuntamento dedicato al mondo dell’istruzione: “Il Richiamo di Orfeo: Esplorare l’Ignoto Digitale”. Domenica 15 marzo 2026, dalle ore 9:30, presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata in via Andrea Serrao 11 a Potenza, si terrà una giornata interamente dedicata all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella didattica.

L’evento, completamente gratuito, è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, animatori digitali e referenti per l’innovazione. L’obiettivo è duplice: demistificare l’AI, chiarendone limiti e potenzialità, e fornire strumenti pratici pronti all’uso per trasformare la tecnologia da “oracolo incerto” a partner didattico affidabile.

“Non si tratta di automatizzare il pensiero, ma di governare il cambiamento,” spiegano gli organizzatori. “Vogliamo fornire una bussola per orientarsi tra Prompt Engineering, Data Curation e le nuove sfide etiche e pedagogiche che l’AI pone tra i banchi di scuola”.

Il programma prevede interventi di alto profilo tecnico e divulgativo, tra cui:

Innovazione metodologica: Tecniche avanzate di Prompt Engineering e l’uso di NotebookLM per il superamento delle “allucinazioni” dell’AI.

Laboratori Pratici: Creazione di podcast audio e strategie di Grounding (RAG) per contenuti verificabili.

Etica e Pedagogia: Riflessioni sul ruolo del docente nell’era generativa e focus sulla Data Privacy (GDPR) con esperti del settore.

La giornata inizierà alle ore 09:30 con i saluti istituzionali della direttrice del Museo, la dott.ssa Sabrina Mutino, e si concluderà con un dibattito interattivo sulle politiche d’istituto e le buone pratiche di adozione dell’AI.

È possibile registrarsi gratuitamente all’evento al link a fondo pagina. Le registrazioni chiuderanno raggiunto il numero massimo di 100 iscritti.

Dettagli dell’evento:

Quando: domenica 15 marzo 2026, ore 09:00 – 17:30

Dove: Museo Archeologico Nazionale della Basilicata, Via Andrea Serrao 11, Potenza.

Modalità: Ingresso gratuito (include light lunch di networking)

Riferimenti, iscrizione e programma al link:

https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-basilicata-presents-re-frame-il-richiamo-di-orfeo-esplorare-lignoto-digitale/cohost-gdg-basilicata/