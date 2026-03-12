La casa nel bosco di Palmoli: follia post pandemica, Arcadia fiabesca o riedizione dei  Flintstones? 

La vicenda della casa nel bosco, che ha tenuto occupata per diversi mesi l’opinione pubblica, grazie all’alimentazione mediatica e televisiva, dopo una breve tregua ha improvvisamente ripreso vigore. Ricordiamo le menzogne e le castronerie dette, spesso in antitesi tra loro, da tuttologi laureati all’Università della Beozia. Ma partiamo ab ovo. Mr. Nathan Travaillon (51 anni), inglese, ex cuoco e artigiano, e Catherine Birmingham (45 anni), sua moglie, australiana, pare che abbiano comperato la ormai famosa casa nel bosco nel 2021, ad un prezzo di circa 20000 euro. Di fronte ad essa, sosta una roulotte in funzione di stanzetta per i tre bambini ( due gemelli di 6 anni e una femminuccia di 8 anni). Con loro vive un cavallo purosangue, chiamato Lee, di 28 anni ed un paio di asini. Il bagno è rappresentato da una latrina a secco ubicata in una baracca; niente acqua corrente, né doccia o vasca da bagno, bidet e lavandino. Nessuno della famiglia può bere latte di mucca, né può mangiare carne: solo soia, e frutta e verdura del proprio orto. Si fa largo consumo di tè con porridge ( pappa con farina d’avena). Ai bambini vengono somministrati ad libitum: fiocchi d’avena e Müsli ( mix di fiocchi d’avena e frutta secca). Le proteine, indispensabili per il metabolismo umano, sono di origine rigidamente vegetale:vengono dai legumi. Ovviamente, niente frigorifero, lavatrice, forno elettrico, e tanto meno il televisore, eccezion fatta per due pc, “per studiare”, hanno detto i due coniugi. Per certi versi questa storia sembra ricordare il famoso Robinson Crusoe (di Daniel Defoe) approdato sull’isola sconosciuta, dopo il naufragio. Ma nella fattispecie, non è la Provvidenza che giunge nella funzione di deus ex machina salvifico, bensì la politica, onnipresente per altri scopi.

Cosicché, dopo il ricovero in ospedale, a seguito di intossicazione da funghi velenosi raccolti nel bosco, i servizi sociali in sinergia coi Carabinieri hanno adito la Magistratura, che, attraverso il Tribunale per i Minorenni de l’Aquila, ha disposto l’affidamento dei tre bambini ad una casa famiglia e la sospensione della patria potestà dei due neorurali per “particolare negligenza genitoriale riguardo all’istruzione e alla vita di relazione dei loro figli (…)”. Ma apriti cielo: la sgarbatella ha subito lanciato il suo “crucifige” al Tribunale, e il ministro “felpato”, che vive costantemente nel mito di Cassandra, si è affannato a dire coram populo: “E’ vergognoso che lo Stato si occupi di entrare nel merito dell’educazione privata, delle scelte di vita personale di due genitori che hanno trovato nell’Italia un Paese ospitale e che invece gli ruba i bambini” (sic!). Insomma, siamo alle solite: la politica s’ingerisce in tutto, come dicono certi lucani: ”nun lassё cavrorё ra cunzà”; è molto pervasiva ed entra a gamba tesa, quasi sempre difendendo l’indifendibile, come appunto i due coniugi (extracomunitari sì, ma di razza caucasica) che, per dare il consenso alle 10 vaccinazioni, obbligatorie ai sensi della legge 119/2017, dei tre bambini, contro: morbillo, poliomielite, rosolia, difterite, varicella, pertosse, parotite, tetano, epatite B, haemophilus influenzae tipo B, hanno avuto il coraggio di chiedere un indennizzo di 50000 euro pro capite, come se il favore venisse fatto allo Stato italiano (sic!). Abbastanza per infiammare il dibattito pubblico sui social e in televisione, dove all’improvviso tutti erano assurti a grandi giuristi, pedagogisti e psicologi, capaci con le loro fandonie di confondere e dividere l’opinione pubblica in fazioni di dantesca memoria tra chi difendeva la libertà di scelta dei due “flintstones” e chi li considerava dei semplici “irresponsabili o deficienti”.

Ma a nessuno è venuto in mente di considerare la preclusione del futuro socioculturale dei tre piccoli, sottratti illegalmente all’obbligo scolastico (istituito ai sensi dell’art.731 C.P, codice Rocco, del 1938, e inasprito dal Decreto Caivano, L. 159/2023, di questo Governo, che ha introdotto l’art. 570 ter del C.P che recita: “Chi non iscrive o non garantisce la frequenza della Scuola dell’obbligo ai figli, dai 6 ai 16 anni, rischia fino a due anni di reclusione, per dispersione assoluta, o un anno per abbandono scolastico) ed affidati ad una fasulla home schooling, o educazione parentale, impartita dai due stessi genitori, che però non hanno alcuna competenza nella nostra lingua, e sono classificabili beginners assoluti. Giusto è il provvidenziale intervento della Magistratura, che ha posto fine, nonostante le strumentalizzazioni politiche, ai capricci della bizzarra coppia anglo-australiana, la quale dovrebbe imparare che la Didattica è una cosa seria, non improvvisabile; impraticabile senza un preventivo esame di idoneità e in condizione di eremitaggio. E come dicevano i Latini: dura lex sed lex; va accettata obtorto collo, specie quando è in gioco il futuro di minori come quelli di cui trattasi, di cui proprio in queste ore, nonostante le minacce ricevute da haters sconosciuti, il Tribunale dei Minori ha disposto un nuovo trasferimento in altra casa-famiglia, a causa delle intemperanze della signora Birmingham che, secondo i giudici: “(…) è una presenza negativa, in quanto riottosa alle regole e istigatrice dei tre figli contro chi è deputato alla loro custodia”. In questa storia, che in alcuni punti sembra ripercorrere anche il capolavoro “Padre padrone” di Gavino Ledda, troviamo tutto e il contrario di tutto: un’anarchia genitoriale e il potere esecutivo che inasprisce, a ragione, la vecchia legge già in vigore, obiettivamente troppo blanda, salvo poi rinnegarla a favore di un’opinione pubblica inconsapevole, spaccata e suggestionata dalla propaganda plagiante. Sì, in Italia, il referendum tra Guelfi e Ghibellini esiste sempre, e la gente, stremata dall’infodemia malsana, falsa e tendenziosa, vive suo malgrado in una costante fase di non compos mentis, che gli americani, veri intenditori, avendo a che fare con Trump, definiscono, più scientificamente: “Burnout Syndrome”. E se lo dicono loro, che ne hanno contezza, c’è da preoccuparsi seriamente!

Prof. Domenico Calderone