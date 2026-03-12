Droga nel Potentino, la Guardia di Finanza arresta un uomo. In auto con eroina e hashish, a casa anche marijuana e strumenti per il confezionamento

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Lauria, in attuazione del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, in un’area periferica della città, hanno effettuato il controllo di numerose autovetture in transito. Uno degli occupanti delle autovetture monitorate, alla richiesta di esibizione dei documenti di circolazione, ha assunto un atteggiamento particolarmente nervoso.

Insospettiti da questo comportamento, i militari decidevano di effettuare controlli più accurati del mezzo e degli effetti personali del soggetto, in esito ai quali sono stati rinvenuti alcuni involucri contenenti hashish ed eroina. Le successive perquisizioni delle abitazioni in uso agli occupanti dell’autovettura consentivano di rinvenire ulteriori quantitativi di hashish, marijuana ed eroina nonché strumenti e materiale utile al confezionamento delle dosi.

I Finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente, oltre 30 grammi, in prevalenza hashish, operando l’arresto in flagranza del detentore. L’atto di polizia giudiziaria è stato successivamente convalidato dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro.

Secondo il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità del soggetto sottoposto alle indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione di servizio in rassegna si colloca nel quadro di un più ampio e articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle potentine nell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.