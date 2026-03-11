Dalla Basilicata per attraversare il Sudamerica a bordo della Poderosa e realizzare il sogno di un atleta non vedente

Realizzare il sogno di Stefano Petranca, atleta non vedente, di guidare in libertà negli immensi deserti salini sudamericani. Questa la nuova sfida di Antonio Curcio e il suo team che a bordo della “Poderosa” racconteranno l’anima dei territori in una versione inedita.

Sudamericana 26: un viaggio attraverso il Sud America per raccontare inclusione, memoria e territori estremi. Non è una spedizione geografica, ma un progetto di attraversamento umano. È il racconto di tre uomini che partiranno dall’Italia per percorrere oltre 25.000 chilometri attraverso Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Bolivia e Brasile. Di questa spedizione overland ne abbiamo parlato con Antonio Curcio, ideatore e coordinatore del progetto, già protagonista della spedizione “Basilicata – Mongolia” dell’anno scorso.

Al centro del progetto c’è l’inclusione concreta, non dichiarata ma praticata: la partecipazione attiva di Stefano Petranca, atleta non vedente, in un viaggio che mette alla prova resistenza, adattamento e cooperazione. Per la prima volta Stefano Petranca come racconta nell’intervista potrà provare l’ebbrezza di guidare facendolo in assoluta libertà. L’equipaggio è composto da Antonio Curcio, ideatore e coordinatore del progetto, Donato De Stefano, responsabile della gestione operativa e delle dinamiche di campo e Stefano Petranca.

Per scoprire i dettagli della spedizione e le curiosità guarda l’intervista: