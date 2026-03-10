Il lucano Donato Telesca trionfa in Georgia: è il nuovo campione europeo di sollevamento pesi con la misura ‘monstre’ di 215 kg

L’atleta di Pietragalla è neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura “monstre” di 215 kg. Il presidente Bardi: “Con questo risultato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti”
Un successo fatto di muscoli, testa, cuore e determinazione. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, accoglie con entusiasmo la notizia dell’ennesima impresa dell’atleta di Pietragalla, Donato Telesca, neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura “monstre” di 215 kg. “Vedere Donato sul tetto d’Europa, ancora una volta, ci riempie di un orgoglio difficile da tradurre in parole -. Quei 215 chili sollevati non sono solo un numero da albo d’oro, ma la sintesi perfetta di anni di sacrifici, di silenzi e di un impegno costante. Con questo risultato Donato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti”. Il successo di Telesca è un nuovo capitolo di una carriera che potremmo definire una “sinfonia di resilienza”: “Telesca è il simbolo di una terra che non si arrende – continua Bardi -. La sua bacheca si arricchisce di un trofeo prestigioso, ma è il suo percorso a doverci ispirare tutti. È la dimostrazione vivente che partendo dai nostri borghi, con il lavoro duro e la schiena dritta, si può guardare il resto del mondo dall’alto verso il basso. A Donato va il grazie di tutta la comunità lucana: sei il nostro ambasciatore più forte”. Il Presidente, attuale coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, rinnova l’impegno della Regione a sostenere le eccellenze sportive che, come Telesca, rendono la Basilicata una terra di campioni, nello sport e nella vita.
La Garante per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, esprime le proprie “congratulazioni all’atleta italiano Donato Telesca per lo straordinario risultato ottenuto ai Campionati Europei di Para Powerlifting. Questo straordinario successo – dichiara la Garante Marika Padula – rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per lo sport italiano, ma anche per tutto il movimento paralimpico. Donato Telesca dimostra con il suo impegno, la sua determinazione e la sua passione che lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e trasmettere valori importanti a tutta la società”. La Garante Padula sottolinea inoltre come “risultati di questo livello contribuiscano a rafforzare la cultura dell’inclusione e a dare visibilità alle capacità, al talento e alla determinazione delle persone con disabilità”.
“Il traguardo raggiunto da Telesca – conclude Padula – è un esempio e uno stimolo per tanti giovani e per tutte le persone che vedono nello sport una strada di crescita, riscatto e partecipazione. A lui vanno i più sinceri complimenti per aver portato ancora una volta l’Italia sul tetto d’Europa”.