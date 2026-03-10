Basilicata, dalla Regione il via libera al “Bando non metanizzati”. A disposizione 24 milioni di euro

La giunta regionale ha riaperto l’avviso pubblico per sostenere l’installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle abitazioni lucane. Un incontro informativo è in programma lunedì 16 marzo alle ore 16. Approvato anche uno schema d’intesa con Enea per i settori dell’energia

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità e innovazione ambientale. Il primo provvedimento riguarda la riapertura dello sportello dell’avviso pubblico per contributi a fondo perduto destinati all’installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle abitazioni lucane, il cosiddetto ‘Bando non metanizzati’. La misura, già avviata con la Dgr numero 238/2024, prevede una dotazione complessiva di 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con tre finestre temporali dedicate alle annualità 2026, 2027 e 2028. L’intervento sostiene l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle unità abitative, contribuendo alla riduzione dei costi energetici per le famiglie e alla diffusione di modelli energetici sostenibili sul territorio regionale.

Per accompagnare associazioni, operatori e professionisti nella conoscenza delle opportunità offerte dal bando e delle modalità di accesso ai contributi, l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello ha promosso un incontro informativo in programma lunedì 16 marzo alle ore 16. L’appuntamento sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato alle associazioni di settore, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione e sostenere la diffusione delle opportunità previste dall’avviso. La seconda delibera riguarda l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata ed Enea, finalizzato a rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica nei settori dell’energia, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile. L’accordo, della durata di quattro anni, consentirà di sviluppare iniziative congiunte per la diffusione delle fonti rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica e il trasferimento tecnologico, favorendo l’adozione di soluzioni innovative nei diversi comparti economici e nelle comunità locali.

“Con questi provvedimenti – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Transizione Energetica Laura Mongiello -rafforziamo il percorso della Basilicata verso una transizione ecologica concreta. Da un lato sosteniamo le famiglie lucane nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro investiamo nella ricerca, nell’innovazione e nella tutela del patrimonio naturale. Sono azioni che guardano al futuro della nostra regione, con benefici ambientali, economici e sociali per le comunità locali”.