Va a fare visita al padre in una casa di riposo e viene colpito da infarto. Uomo salvato in extremis a Lagonegro grazie a una eccellente coordinazione dei soccorsi

Si sono vissuti attimi di grande apprensione, sabato pomeriggio, presso la struttura “Il Sorriso Mater Dei”, a Lagonegro. Un uomo di 55 anni si era recato in visita al proprio padre, ospite della struttura, insieme alla moglie e al figlio. Quella che doveva essere una semplice visita familiare si è trasformata improvvisamente in una situazione drammatica.

Durante l’incontro nella sala visite, l’uomo ha accusato un improvviso malore, perdendo conoscenza sotto gli occhi dei suoi familiari. Fin da subito è stato chiaro che la situazione era estremamente grave.

Gli operatori sanitari della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco. Poco dopo è arrivata l’ambulanza del 118 con il medico di guardia, che ha continuato senza sosta le operazioni di soccorso.

Vista la criticità del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. In pochi minuti l’elicottero è atterrato nel piazzale Dragonara. Il medico a bordo è intervenuto con grande rapidità e competenza, provvedendo all’intubazione del paziente prima del trasferimento urgente verso l’ospedale di Potenza.

Sono stati attimi di forte tensione e preoccupazione per tutti i presenti. Un intervento tempestivo, coordinato e di grande professionalità da parte di tutti i soccorritori, che lascia ora spazio alla speranza che quell’impegno e quella prontezza possano aver salvato una vita.

Dalla Direzione del Gruppo Il Sorriso, guidata da Giuseppe Luongo, arriva un “sentito ringraziamento ai dipendenti della struttura di Lagonegro, agli operatori del 118 e soprattutto al medico dell’elisoccorso per la prontezza, la professionalità e l’umanità dimostrate in quei momenti così delicati. La Direzione e tutto il personale si stringono con affetto e partecipazione alla famiglia in questo momento di grande apprensione”.

redazione