Rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza: gli eletti

Il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, eletto al termine delle operazioni di voto, sarà così composto:
Per la lista “Provincia Unita – Centro Sinistra Unito”:
- Luigi Simonetti con 6.601 voti ponderati;
- Giammarco Guidetti con 5.719 voti ponderati;
- Enzo Stella Brienza con 5.447 voti ponderati;
- Salvatore Falabella con 4.528 voti ponderati;
- Vitina Claps con 4.282 voti ponderati.
Per “Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia”:
- Filippo Sinisgalli con 9.478 voti ponderati;
- Maria Cillo con 3.716 voti ponderati.
Per “La Provincia dei 100 Comuni”:
- Giovanni Russo con 6.542 voti ponderati;
- Alfonso Nardella con 4.258 voti ponderati.
Per “Azione con Calenda”:
- Carminedavide Pace con 3.743 voti ponderati.
Per “Forza Italia Berlusconi”:
- Giovanna Di Sanzo con 4.883 voti ponderati
Per “Fratelli d’Italia”:
- Federico Pippa con 6.407 voti ponderati.
Su 1.190 aventi diritto hanno votato in 1.021, per una percentuale di affluenza pari al 85,8%.
“I miei più sinceri auguri e un caloroso in bocca al lupo ai consiglieri neoeletti – ha dichiarato il Presidente, Christian Giordano – con la certezza che il percorso che ci apprestiamo a iniziare sarà caratterizzato da un confronto proficuo e da una sinergia costante. L’ottima affluenza registrata in questa tornata elettorale è un segnale di partecipazione viva e di forte attenzione verso il nostro Ente; il riconoscimento del ruolo che le Province rivestono e del desiderio reale dei rappresentanti locali di mettersi al servizio del territorio. Un ringraziamento ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni complessi. Allo stesso modo, ringrazio tutti i candidati per aver offerto il proprio contributo e la propria disponibilità. Oggi inizia per la nostra Provincia un nuovo cammino che, sono certo, percorreremo coesi e determinati, con l’unico obiettivo di operare per il bene delle comunità che rappresentiamo”