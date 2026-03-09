Potenza, vandalizzata la sede dell’Unione Sindacale di Base. Disegnate svastiche sulla porta e sui pilastri

Tra la giornata di sabato 7 e domenica 8 marzo, è stata vandalizzata la sede della USB (Unione Sindacale di Base) di Potenza in piazza Bratislava. Ignoti hanno disegnato svastiche con una vernice rossa sia sulla porta di ingresso della sede, ma anche su un pilastro dei portici. Inoltre è stata distrutta una bandiera della Palestina.

Un gesto che porta sgomento e preoccupazione. La svastica, lo ricordiamo, è un simbolo emblema di odio, supremazia razziale e tirannia, associato al regime Nazista e al suo genocidio.

“Non ci faremo intimidire da questi episodi”, fanno sapere gli iscritti della USB.

Di seguito alcune foto.

Claudio Buono