Assicurazione auto, in Basilicata prezzo medio sotto la media nazionale

SEGUGIO.IT: A FEBBRAIO L’RC AUTO IN ITALIA COSTA IN MEDIA 492,00 € ALL’ANNO. PREZZO IN AUMENTO DEL +10,1% RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2025

Secondo i dati di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, a febbraio 2026 il prezzo medio per l’assicurazione auto in Italia ha raggiunto i 492,00 €. Rispetto a 12 mesi fa, quando la media era pari a 446,82 €, l’aumento sfiora i 50 € all’anno per una crescita del +10,1%, mentre rispetto al mese di gennaio 2026 – quando la media era 473,46 € – i prezzi sono saliti di quasi 20 € in media (+3,9%).

Guardando all’ultimo anno, quello registrato a febbraio è tra i valori più alti, secondo solo a quello di luglio quando il prezzo medio per l’RCA nel nostro Paese aveva toccato i 492,97 €.

“Dopo alcuni mesi di prezzi RC stabili o in leggero calo – commenta Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it Broker – febbraio segna un’impennata del 4% circa. Sarà importante verificare nei prossimi mesi se si tratta di un incremento isolato o dell’inizio di un nuovo ciclo al rialzo”.

IN BASILICATA A FEBBRAIO PREZZO MEDIO RCA PARI A 425,91 €, DATO SOTTO LA MEDIA NAZIONALE

Analizzando i dati relativi alla regione Basilicata, nel mese di febbraio il premio medio RC Auto si è attestato a 425,91 €, prezzo che è dunque inferiore alla media italiana anche se in crescita del +9,7% rispetto a 12 mesi fa. Inoltre, nella regione quasi un terzo dei consumatori (33,2% del totale) sceglie di aggiungere l’Assistenza Stradale come garanzia accessoria, a un prezzo medio che a febbraio si attesta sui 21,10 €. La garanzia più costosa, ovvero quella Furto e Incendio, ha un prezzo di 138,28 € all’anno e viene scelta nel 12,8% dei casi.

A febbraio 2026, oltre un terzo (33,6% del mix) dei proprietari di veicoli nella regione ha un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, mentre più del 25% (25,4% del totale) ha più di 60 anni. Sono invece appena il 3,9% coloro che hanno meno di 25 anni.

PREMI RCA: A FEBBRAIO MATERA LA PROVINCIA PIÙ CARA

A livello provinciale, in Basilicata il prezzo più alto a febbraio 2026 per quanto riguarda l’Rc si è registrato a Matera, con 451,35 € in media per un aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente del +15,8%. A Potenza, invece, la media è pari a 408,00 € in media, per un aumento anno su anno del 5,4%.