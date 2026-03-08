Tentano di rubare del materiale dopo l’accesso in un’area privata. Due rom scoperti e denunciati dai Carabinieri a Vietri di Potenza

Continua senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri su tutto il territorio del Potentino al fine di prevenire i reati di ogni genere e in particolare quelli predatori. Un nuovo intervento è stato fatto ieri a Vietri di Potenza, dove i Carabinieri della locale stazione guidati dal Comandante Daiana Conte, hanno denunciato a piede libero due persone di nazionalità romena per tentato furto e violazione di proprietà privata.

La segnalazione ai Carabinieri è arrivata da alcuni cittadini aderenti al gruppo del ‘Controllo del Vicinato’ istituito dal Comune. I militari dell’Arma, che si trovavano già sul territorio operativi per attività di routine, hanno immediatamente raggiunto un’area situata a pochi passi dall’ingresso del centro abitato non distante da via Ponte dell’Arme. Qui hanno trovato due persone che poco prima avevano tentato di asportare materiale e pezzi idraulici, anche alcune caldaie, dopo aver forzato un cancello di una proprietà privata.

Si tratta di due soggetti provenienti dalla vicina Campania. Entrambi sono stati trasferiti in Caserma e poi denunciati a piede libero.

Solo qualche giorno fa i Carabinieri di Vietri erano riusciti a portare avanti un’altra attività, con la individuazione e denuncia di un truffatore proveniente dal napoletano.

Claudio Buono