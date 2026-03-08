Eccellenze lucane, la ricercatrice Marta Brunetti riceve il ‘Best Post Award’ al Congresso 2026 della European Society of Gynaecological Oncology

La dottoressa lucana Marta Brunetti ha ricevuto il Best Poster Award al Congresso 2026 della European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Un riconoscimento di grande importanza per la professionista lucana, di Venosa, che ha raggiunto uno straordinario traguardo internazionale. Il suo lavoro di ricerca ha esplorato il molecular landscape dei tumori dello stroma endometriale, offrendo risultati che potrebbero migliorare la classificazione di queste patologie e contribuire allo sviluppo di terapie sempre più precise e personalizzate.

Per lei i complimenti dal Comune di Venosa: “Un riconoscimento importante che testimonia talento, impegno e passione nella ricerca scientifica, e che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità venosina. Complimenti per questo prestigioso risultato e un grande in bocca al lupo per i futuri traguardi nella ricerca a favore della salute delle donne”.

Questi risultati sono ora pubblicati su JCO Precision Oncology, 2025. Marta Brunetti è ricercatrice presso la sezione di citogenetica del cancro dell’ospedale universitario di Oslo, che è uno dei quattro campus dell’Oslo University Hospital dedicato alla cura del cancro.

Claudio Buono