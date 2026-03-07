L’eclissi dell’attenzione, all’Anzani di Satriano arriva “Overload”. Appuntamento a domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo, ore 18:00, il Teatro Anzani ospita Overload di Teatro Sotterraneo, pluripremiata compagnia tra le realtà più innovative del teatro contemporaneo europeo.

Un progetto provocatorio e attualissimo che riproduce sul palco la frammentarietà della nostra epoca dominata da stimoli continui, iperconnessione, sovraccarico informativo. Mentre un attore cerca di tessere un discorso coerente, altri irrompono dalle quinte creando deviazioni e interruzioni, proprio come i pop-up di un sito web o le distrazioni che ci colpiscono mentre cerchiamo di leggere un libro. Il filo conduttore di questo caos organizzato sono le riflessioni di David Foster Wallace, lo scrittore americano che meglio di chiunque altro aveva previsto la difficoltà di restare umani e lucidi in una società satura di stimoli.

Siamo ancora capaci di concentrarci su una cosa alla volta? Quanto tempo riusciamo a restare davvero presenti? Overload non offre risposte, ma costruisce un’esperienza immersiva e frammentata che riflette esattamente il modo in cui oggi viviamo e pensiamo. La parola in scena diventa un’esperienza multilivello – tra ricerca linguistica, interattività, e approccio avant-pop — in cui gli spettatori scelgono quali percorsi attivare, diventando parte di un racconto che rischia di non compiersi mai.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che sperimenta, interroga e sorprende.

Lo spettacolo ha vinto il Premio Ubu 2018 come spettacolo dell’anno e il Premio Best of Be Festival di Birmingham. Il concept e la regia sono di Sotterraneo con la scrittura di Daniele Villa. In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini.

Apertura botteghino ore 17:00. Per info e prenotazioni: Associazione Piccoli Teatri tel. +39 3279537866 – Comune di Satriano di Lucania WhatsApp: +39 340 234 1892.

La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri, grazie ai fondi del Programma Operativo Val d’Agri e al contributo della BCC Basilicata. Il prossimo appuntamento è per sabato 21 marzo con “Rispost@ua”, della drammaturga ucraina Neda Neždana, con Anna Bodnarchuk, giovane attrice trasferitasi in Italia dopo lo scoppio della guerra, che darà corpo e voce a una storia che intreccia memoria personale e tragedia collettiva, restituendo al pubblico la forza e la dignità del popolo ucraino.