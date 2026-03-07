La storia di Anna Dinella, l’orgoglio lucano premiato a Roma con il prestigioso riconoscimento “L’Italia delle Donne”

7 Marzo 2026 nessun commento 58 Dalla Basilicata

La storia di Anna Dinella (1902–1971), artista di Maschito nel Potentino, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “L’Italia delle Donne” 2026 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un premio che celebra l’impegno e la cultura delle donne della nostra terra, frutto del lavoro sinergico tra Simona Bonito, la Consigliera di Parità Provincia di Potenza, la Biblioteca Nazionale di Potenza rappresentata alla consegna del premio da Stefano Russo e la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria Rotunno. Restituire luce a figure come Anna Dinella significa onorare le radici della nostra comunità e promuovere il valore del talento femminile.

Lo comunica sui social il Polo Bibliotecario di Potenza.

