Un lucano dietro al successo di Sal Da Vinci. E’ il regista Giuseppe Marco Albano che ha firmato regia e montaggio di ‘Per sempre si’

E’ lucano il regista di “Per sempre sì”, il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Giuseppe Marco Albano, originario di Bernalda, svela il backstage del video che, in pochi giorni, ha già raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni su YouTube

C’è un lucano dietro al successo di Sal Da Vinci a Sanremo 2026. SI tratta di Giuseppe Marco Albano, regista lucano, originario di Bernalda. Ha curato i videoclip musicali anche dei 99 Posse, Krikka Reggae, Tarsia e di Sal Da Vinci, come ‘Non è vero che sto bene’, ‘Rossetto e caffè’ e ‘A due passi dal cuore’, oltre a tanti altri. Ha ricevuto nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti, anche internazionali. E in ultimo ha firmato la regia e il montaggio del video della canzone di Sanremo 2026.

La collaborazione con Sal Da Vinci nasce nel 2020, quando il regista lucano ha portato in Basilicata il musicista per girare il video del brano “So pazz’ e te”. Albano ha conquistato il prestigioso Soundies Awards 2026 per la regia del videoclip “Per sempre sì”, il brano portato in gara da Sal Da Vinci. Il riconoscimento, assegnato nella cornice di Casa Sanremo, premia l’eccellenza di un lavoro capace di trasformare la musica in pura narrazione cinematografica, portando ancora una volta l’orgoglio del territorio materano alla ribalta della kermesse più importante d’Italia.

In questa intervista il regista rilasciata all’ufficio stampa della Regione Basilicata nell’ambito di ‘Caleidoscopio’, lo sceneggiatore e produttore cinematografico racconta il suo percorso professionale e i progetti in corso. Di seguito il video.