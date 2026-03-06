Cave a Balvano, la risposta del sindaco Di Carlo: “I soliti che fanno terrorismo psicologico. Nessun motivo di preoccupazione”

In riferimento al tema delle cave che sta animando in

questi giorni la comunità di Balvano, dopo l’intervento di oggi del gruppo di minoranza ‘La Vite’, non si fa attendere la risposta del sindaco Ezio Di Carlo, che proponiamo di seguito.

“Voglio rassicurare tutti i cittadini e i dipendenti della ditta citata che non c’è motivo di preoccupazione. Non ci sarà nessuna chiusura nè perdita di posti di lavoro. Purtroppo, i soliti stanno cercando di stravisare la realtà per spaventare e fare terrorismo psicologico. Ma il tempo ci sta dando ragione, come avete potuto vedere su molte frottole raccontate.

Abbiamo lavorato duramente in questi 4 anni e stiamo apportando miglioramenti importanti. Non permetteremo che notizie false e strumentali rovinino il nostro lavoro.

Voglio smentire categoricamente le voci che circolano su presunti rifiuti e discariche. Ecco qua il disciplinare di gara allegato alla determina numero 140 del 04/03/2026 riguardante “Cava La Pedicara”, che vieta espressamente, chiaramente ed esplicitamente l’ingresso di rifiuti nella stessa.

Come amministratore (e medico!), ho sempre messo al primo posto la salute dei cittadini. State tranquilli e fidatevi di noi.

Posterò di seguito il disciplinare di gara e le carte che dimostrano la nostra trasparenza e il nostro impegno per la salute e il benessere della comunità. Vi invito a leggere le parti evidenziate.

E non posso non condannare chi sta postando foto di ruspe che movimentano rifiuti. Questo è vera e propria falsità morale (è nel loro dna!). Non ci lasciamo ingannare. La verità è che abbiamo apportato un importante aumento a metro cubo dove ne beneficeranno tutti i balvanesi. Siamo sempre stati per il bene di tutti e non per gli interessi soltanto di alcuni.

N.b. oltre che nel disciplinare è specificato anche chiaramente nella determina pubblicata ufficialmente sull’albo pretorio sul sito del Comune di Balvano accessibile a tutti”.