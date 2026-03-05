Tragedia nel Potentino. Uomo perde la vita dopo essere stato aggredito da un toro

Doveva essere un pomeriggio normale come tutti gli altri, pronto a rinchiudere il suo bestiame dopo una giornata all’aria aperta. Ma si è trasformata in tragedia a Filiano, nel Potentino. Un toro, ieri 4 marzo, ha aggredito io proprietario dell’azienda agricola, un uomo di 57 anni, che ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

Il fatto grave è successo nell’azienda agricola di famiglia, gestita insieme alla moglie della vittima, all’ingresso del paese.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso che nulla hanno potuto. Impegnati anche i Carabinieri.

La tragedia ha scosso la comunità.

Claudio Buono