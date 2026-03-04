Al San Carlo di Potenza l’11 e 12 marzo visite gratuite per psoriasi e Giornata Mondiale del Rene. Ecco come prenotare

Aor San Carlo, (H)open day sulla salute della donna: visite gratuite dedicate alla psoriasi
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione aderendo all’(H)open day dedicato alla psoriasi, promosso dalla Fondazione Onda ETS. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, nell’ambulatorio di Dermatologia, ingresso principale, 1° piano, dell’ospedale San Carlo di Potenza, dove gli specialisti della Dermatologia offriranno 12 visite gratuite dedicate alle donne di tutte le età.

“Questo open day testimonia la costante attenzione della nostra Azienda nella promozione della cultura della prevenzione e nella sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere”, dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che “l’ospedale San Carlo di Potenza continua a essere in prima linea con i suoi specialisti, offrendo visite e consulenze gratuite dedicate alla psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita. Intervenire tempestivamente – conclude Spera – è importante per prevenire complicanze più gravi. Ringrazio quanti hanno inteso mettere a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità per l’evento”.

L’iniziativa nasce per favorire una maggiore consapevolezza e facilitare l’accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche disponibili, oggi sempre più efficaci e personalizzate, in grado di migliorare in modo significativo la presa in carico dei pazienti e la qualità della vita, riducendo i rischi di complicanze.

“La psoriasi non è solo una semplice patologia cutanea – spiega la dottoressa Marisa Tataranni, responsabile della Dermatologia dell’Aor San Carlo – ma una condizione infiammatoria cronica che richiede un approccio multidisciplinare e una gestione clinica precisa per evitare complicanze sistemiche, come l’artrite psoriasica o problematiche metaboliche. Oggi – continua la dottoressa – abbiamo a disposizione opzioni terapeutiche sempre più mirate e personalizzate che consentono di ottenere una remissione dei sintomi quasi totale. Intervenire tempestivamente, soprattutto nei casi sospetti, è fondamentale per orientare i pazienti verso percorsi di cura efficaci capaci di migliorarne significativamente la qualità della vita”.

Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 5 marzo 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

Aor San Carlo, screening nefrologico il 12 marzo gratuito per la Giornata Mondiale del Rene
In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce al progetto “Porte aperte in Nefrologia”, promosso dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle malattie renali. Lo screening nefrologico è fissato per giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nell’ambulatorio di Nefrologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, piano terra, con ingresso dal palazzo degli uffici. Sono previste 30 visite gratuite con misurazione della pressione, esame delle urine e successiva presa in carico delle pazienti e dei pazienti positivi allo screening.
 
“La prevenzione – evidenzia il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera – è la prima forma di cura. Per questo la nostra Azienda è costantemente impegnata nel potenziare i percorsi di diagnosi precoce. Attraverso l’open day intendiamo facilitare l’accesso agli screening e promuovere la consapevolezza nei confronti dei fattori di rischio per la malattia renale e delle misure di protezione per la salvaguardia dei reni. Ringrazio i professionisti della Nefrologia, diretta dal dottor Angelo Saracino, per l’attenzione e l’impegno profuso durante queste iniziative”.
 
Prevenire le malattie renali è possibile e si può iniziare seguendo poche semplici regole: controllare periodicamente la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue, mantenersi attivi e in forma, seguire una dieta sana e bilanciata, mantenere un adeguato e regolare apporto di liquidi, non fumare, assumere farmaci solo sotto stretto controllo medico, tenere sotto controllo la funzione renale, soprattutto se si è soggetti a rischio. 
 
“Gran parte delle patologie renali – spiega il dottor Angelo Saracino, direttore della Nefrologia dell’ospedale San Carlo – può essere gestita con successo se identificata nelle fasi iniziali. Al contrario, se diagnosticata tardivamente o non trattata precocemente può progredire e comportare severe complicanze. Lo screening nefrologico è uno strumento potente, rapido e non invasivo che permette di intercettare anomalie prima che diventino critiche. Durante l’open day vogliamo ricordare che bastano piccoli gesti come un controllo della pressione arteriosa e un semplice esame delle urine per fare la differenza”. 
 
Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 5 marzo 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.
