Al San Carlo di Potenza l’11 e 12 marzo visite gratuite per psoriasi e Giornata Mondiale del Rene. Ecco come prenotare

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione aderendo all’(H)open day dedicato alla psoriasi, promosso dalla Fondazione Onda ETS. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, nell’ambulatorio di Dermatologia, ingresso principale, 1° piano, dell’ospedale San Carlo di Potenza, dove gli specialisti della Dermatologia offriranno 12 visite gratuite dedicate alle donne di tutte le età.

“Questo open day testimonia la costante attenzione della nostra Azienda nella promozione della cultura della prevenzione e nella sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere”, dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che “l’ospedale San Carlo di Potenza continua a essere in prima linea con i suoi specialisti, offrendo visite e consulenze gratuite dedicate alla psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita. Intervenire tempestivamente – conclude Spera – è importante per prevenire complicanze più gravi. Ringrazio quanti hanno inteso mettere a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità per l’evento”.

L’iniziativa nasce per favorire una maggiore consapevolezza e facilitare l’accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche disponibili, oggi sempre più efficaci e personalizzate, in grado di migliorare in modo significativo la presa in carico dei pazienti e la qualità della vita, riducendo i rischi di complicanze.

“La psoriasi non è solo una semplice patologia cutanea – spiega la dottoressa Marisa Tataranni, responsabile della Dermatologia dell’Aor San Carlo – ma una condizione infiammatoria cronica che richiede un approccio multidisciplinare e una gestione clinica precisa per evitare complicanze sistemiche, come l’artrite psoriasica o problematiche metaboliche. Oggi – continua la dottoressa – abbiamo a disposizione opzioni terapeutiche sempre più mirate e personalizzate che consentono di ottenere una remissione dei sintomi quasi totale. Intervenire tempestivamente, soprattutto nei casi sospetti, è fondamentale per orientare i pazienti verso percorsi di cura efficaci capaci di migliorarne significativamente la qualità della vita”.

Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi online al link