Al San Carlo di Potenza l’11 e 12 marzo visite gratuite per psoriasi e Giornata Mondiale del Rene. Ecco come prenotare

“Questo open day testimonia la costante attenzione della nostra Azienda nella promozione della cultura della prevenzione e nella sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere”, dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che “l’ospedale San Carlo di Potenza continua a essere in prima linea con i suoi specialisti, offrendo visite e consulenze gratuite dedicate alla psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita. Intervenire tempestivamente – conclude Spera – è importante per prevenire complicanze più gravi. Ringrazio quanti hanno inteso mettere a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità per l’evento”.
L’iniziativa nasce per favorire una maggiore consapevolezza e facilitare l’accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche disponibili, oggi sempre più efficaci e personalizzate, in grado di migliorare in modo significativo la presa in carico dei pazienti e la qualità della vita, riducendo i rischi di complicanze.
“La psoriasi non è solo una semplice patologia cutanea – spiega la dottoressa Marisa Tataranni, responsabile della Dermatologia dell’Aor San Carlo – ma una condizione infiammatoria cronica che richiede un approccio multidisciplinare e una gestione clinica precisa per evitare complicanze sistemiche, come l’artrite psoriasica o problematiche metaboliche. Oggi – continua la dottoressa – abbiamo a disposizione opzioni terapeutiche sempre più mirate e personalizzate che consentono di ottenere una remissione dei sintomi quasi totale. Intervenire tempestivamente, soprattutto nei casi sospetti, è fondamentale per orientare i pazienti verso percorsi di cura efficaci capaci di migliorarne significativamente la qualità della vita”.
Per partecipare all'open day è necessario prenotarsi online
“La prevenzione – evidenzia il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera – è la prima forma di cura. Per questo la nostra Azienda è costantemente impegnata nel potenziare i percorsi di diagnosi precoce. Attraverso l’open day intendiamo facilitare l’accesso agli screening e promuovere la consapevolezza nei confronti dei fattori di rischio per la malattia renale e delle misure di protezione per la salvaguardia dei reni. Ringrazio i professionisti della Nefrologia, diretta dal dottor Angelo Saracino, per l’attenzione e l’impegno profuso durante queste iniziative”.
Prevenire le malattie renali è possibile e si può iniziare seguendo poche semplici regole: controllare periodicamente la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue, mantenersi attivi e in forma, seguire una dieta sana e bilanciata, mantenere un adeguato e regolare apporto di liquidi, non fumare, assumere farmaci solo sotto stretto controllo medico, tenere sotto controllo la funzione renale, soprattutto se si è soggetti a rischio.
“Gran parte delle patologie renali – spiega il dottor Angelo Saracino, direttore della Nefrologia dell’ospedale San Carlo – può essere gestita con successo se identificata nelle fasi iniziali. Al contrario, se diagnosticata tardivamente o non trattata precocemente può progredire e comportare severe complicanze. Lo screening nefrologico è uno strumento potente, rapido e non invasivo che permette di intercettare anomalie prima che diventino critiche. Durante l’open day vogliamo ricordare che bastano piccoli gesti come un controllo della pressione arteriosa e un semplice esame delle urine per fare la differenza”.
Per partecipare all'open day è necessario prenotarsi online