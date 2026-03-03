Picerno ricorda lo storico presidente della Pro Loco Felice Russillo. Iniziativa il 5 marzo in occasione del suo compleanno

A dieci anni dalla sua scomparsa, la Pro Loco Picerno invita la comunità a partecipare a “Un’altra sera (con) Felice”, una serata speciale dedicata al ricordo dello storico presidente Felice Russillo, che con passione, entusiasmo e amore per Picerno ha segnato profondamente la vita associativa del paese.

Il 5 Marzo, giorno del suo compleanno, sarà un momento di memoria condivisa, racconti, musica e convivialità: proprio come piaceva a Felice, tra la sua gente, con il sorriso e la gioia dello stare insieme.

L’appuntamento è presso la Torre Normanna di Picerno alle ore 20:00.

“Vi aspettiamo per ritrovarci, ricordarlo insieme e celebrare ciò che Felice continua a rappresentare per il nostro paese”, fa sapere la Pro Loco.