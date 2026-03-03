Basilicata, on line il bando per la selezione di 166 operatori di Servizio Civile da impiegare nei progetti sul territorio lucano

E’ ufficialmente aperta la selezione per i 166 posti da operatori volontari del Servizio Civile Universale messi a disposizione dal Centro Servizio Volontariato (Csv) della Basilicata per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura potrà essere presentata fino al prossimo 8 aprile accedendo con Spid alla piattaforma dedicata alla gestione della domanda on line presente nella pagina ufficiale del Servizio Civile. Otto i progetti che il Csv ha pensato per i giovani aspiranti operatori volontari : Doradus, Eta Carinae, Orionis, Pegasi, Sagittarii, Zeta Aurige incentrati rispettivamente sulla cultura della protezione civile, sull’assistenza a diversamente abili e anziani, sull’attivismo civico, sul supporto e l’inclusione a chi è a rischio esclusione, sulla costruzione di reti a supporto della comunità e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Basilicata. “Il progetto scelto dall’aspirante volontario di servizio civile potrà essere selezionato contestualmente alla compilazione della domanda on line, inserendo il codice del Csv (SU00307)”, spiegano i responsabili del Centro.

I progetti, della durata di 12 mesi, prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un compenso mensile di circa 519 euro. Terminato l’anno da operatore volontario è previsto un percorso di tutoraggio e di certificazione delle competenze acquisite rilasciato dall’Università della Basilicata. Inoltre per coloro i quali hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, è contemplata la riserva del 15% nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale. “L’attività del Csv Basilicata, quale ente accreditato di servizio civile- ricorda il presidente del Csv Giannino Romaniello- ha garantito e continuerà a garantire a tantissimi giovani lucani l’opportunità di fare un’ esperienza importante presso enti e strutture di attuazione acquisendo competenze utili per futuro. Per informazioni, orientamento e supporto alla domanda- conclude il presidente- gli sportelli di Matera e Potenza saranno a completa disposizione dei giovani”.

E’ possibile candidarsi esclusivamente online https://domandaonline.serviziocivile.it entro l’8 aprile 2026 alle ore 14.00. Qui invece la lista di tutti i progetti e i Comuni di riferimento -> https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/#