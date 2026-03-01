Basilicata da oggi senza treni per quattro mesi. Lavori sulla tratta Battipaglia-Potenza

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica che a partire da oggi 1° marzo sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto, saranno fermi i treni per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, nell’ambito dell’ampio insieme di investimenti in corso e finanziati con risorse PNRR.

I lavori si concluderanno il prossimo 30 giugno 2026. Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati negli anni precedenti – sono necessari per garantire e migliorare gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

LAVORAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Interventi sulla tratta Battipaglia – Potenza:

Rinnovo del binario unico tra le stazioni di Romagnano-Vietri e Balvano;

Rinnovo del binario unico con sistema Fast System Overail (piattaforma senza massicciata) in sette gallerie lungo la tratta Romagnano-Vietri e Baragiano;

Interventi nella stazione di Contursi che prevedono l’innalzamento del primo e secondo marciapiede e la realizzazione di un sovrappasso pedonale di stazione eliminando l’attraversamento a raso;

Interventi nella stazione di Buccino con la realizzazione delle fondazioni del sovrappasso e delle pensiline di stazione, realizzazione ed eliminazione dell’attraversamento a raso.

Tali attività rientrano nel complesso dei lavori di rinnovamento dell’armamento e di velocizzazione della linea Battipaglia – Potenza per un importo lavori complessivo di circa 59 milioni di euro (dei quali 15 milioni per i lavori previsti nelle stazioni di Contursi e Buccino) e vedranno impegnati 30 operatori economici, tra imprese esecutrici e fornitori, per un totale di 600 operatori coinvolti, compreso il personale RFI.

Inoltre, sono in programma interventi di:

Consolidamento del rilevato ferroviario nelle tratte Picerno-Tito e Contursi-Sicignano;

Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico sul versante posto all’imbocco della galleria Iura, tratta Baragiano-Franciosa;

Interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale di vari ponti e viadotti presenti su tutta la linea Battipaglia – Potenza;

Interventi di cambio rotaia e messa a progetto del binario sulle tratte comprese tra le stazioni di Contursi e Romagnano-Vietri.

L’importo complessivo di tali attività ammonta a circa 8,5 milioni di euro con il coinvolgimento di un totale di 70 persone tra personale delle imprese appaltatrici e personale RFI.

Interventi sulla tratta Grassano – Bernalda:

Fondazioni dei viadotti, muri di contenimento e tombini idraulici sulla tratta in variante Salandra- Ferrandina

Fondazione delle opere per la nuova stazione di Salandra e realizzazione di una nuova viabilitàFondazione delle opere per la nuova stazione di Salandra e realizzazione di una nuova viabilità

Opere civili di predisposizione per il sottopasso della stazione di Bernalda

Tali attività rientrano nell’ambito dell’appalto PNRR per la velocizzazione Grassano-Bernalda con importo lavori di circa 285 milioni di euro e lotto prioritario del più ampio progetto di potenziamento e velocizzazione della linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto.