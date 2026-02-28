“Sasso liscio, foglia rossa, guscio di noce. La storia di Nadine” in scena a Tito. Appuntamento al 1° marzo al Cecilia per ‘Scintille’

Domenica 1° marzo al Cecilia lo spettacolo della compagnia Il Teatro nel Baule, che affronta con leggerezza il tema della guerra e della fuga di bambine e bambini dalla propria terra

Un viaggio poetico e simbolico nel passato, alla ricerca di ciò che è stato perduto, attraversando ricordi, città, sogni e un’infanzia segnata dalla guerra. È “Sasso liscio, foglia rossa, guscio di noce. La storia di Nadine”, spettacolo per un pubblico dai 6 anni in su della compagnia Il Teatro nel Baule di Napoli, in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 18 al Cecilia – Centro per la Creatività di Tito. L’appuntamento si inserisce nel cartellone della quarta edizione di “Scintille”, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito.

“Sasso liscio, foglia rossa, guscio di noce. La storia di Nadine” è uno spettacolo che intreccia memoria, natura e resilienza. Con tocco leggero, affronta il tema della guerra e dell’impossibilità di mutare quei disegni tracciati da altri uomini, fatti di rovine e macerie, che costringono bambine e bambini a fuggire dalla propria terra. Ma racconta anche di come si possa trasformare ciò che sembra immutabile, grazie all’immaginazione e alla forza di chi osa compiere il primo passo.

Nadine è appena arrivata in una nuova città. Nella sua mansarda, tra scatoloni e sogni, ricorda una giacca di quando era bambina. Nelle sue tasche c’erano tre oggetti preziosi: un sasso liscio, una foglia rossa e mezzo guscio di noce. La vicenda prende forma trasportando il pubblico in una stazione affollata, tra i rumori di un treno in partenza, poi in mezzo alle onde del mare e ancora in un paesaggio di rovine, ricordo di un passato difficile. Ad accompagnare Nadine una guida silenziosa: un gatto di nome Sornione.

In scena, la storia è raccontata attraverso la voce e il disegno dal vivo su pannelli di pittura-lavagna. Linee di gesso compaiono e scompaiono, dando vita a paesaggi, alberi, animali e ricordi. Questa narrazione grafica accompagna la trama, trasformando l’azione teatrale in un dialogo continuo tra realtà e immaginazione, tra presente e passato. Ogni segno tracciato è come un passo mosso alla luce di un nuovo inizio. Nel momento in cui tutto sembra scomparso, c’è sempre la possibilità di ricostruire, di ridisegnare un nuovo mondo. La vita che scorre nei fiumi, cresce negli alberi, brilla negli occhi di un bambino non si può davvero distruggere. Si può solo imparare a cercarla di nuovo, un segno dopo l’altro.

“Sasso liscio, foglia rossa, guscio di noce. La storia di Nadine” è una produzione Il Teatro nel Baule, regia e drammaturgia di Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio, con Simona Di Maio, consulenza al disegno di Claudio Cuomo, scenografia di Francesco Felaco, costumi di Gina Oliva.

Come per tutti gli spettacoli della stagione “Scintille”, il costo del biglietto è di 5 euro a persona, sia per gli adulti che per i bambini. In occasione di questo spettacolo viene lanciata l’iniziativa “Famiglia Amica”: coinvolgendo un’altra famiglia ed effettuando un’unica prenotazione, si avrà diritto a un biglietto omaggio per ciascun nucleo familiare. Un modo per dire: il teatro è più bello quando la sala si riempie di relazioni, non solo di spettatori.

I biglietti sono acquistabili online al seguente indirizzo: ticket.cinebot.it/compagniateatralepetra. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 3272515604 o via mail a info@compagniateatralepetra.com.