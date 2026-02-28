Mercato dei finanziamenti: in Basilicata il 2026 inizia con un calo del tasso di interesse medio sui prestiti personali

Nel primo trimestre dell’anno il TAEG medio scende all’8,06%. Tasso delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati in leggero rialzo

Chiuso un 2025 positivo per il mercato dei finanziamenti, anche il 2026 si apre con dati incoraggianti soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel primo trimestre dell’anno il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali in Italia è sceso di 15 punti base rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, passando dall’8,21% di gennaio all’8,06% attuale. Si tratta del valore più basso degli ultimi 2 anni, per una discesa rispetto all’inizio del 2024 di quasi 90 punti base.

Guardando ai tassi medi per le cessioni del quinto, il TAEG medio di quelle dedicate ai dipendenti privati – che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – è aumentato di 16 punti base, passando dal 6,61% dello scorso trimestre al 6,77% di inizio 2026. In rialzo anche il tasso medio delle cessioni del quinto per pensionati, che dall’8,03% sale all’8,33% del primo trimestre dell’anno finora, mentre quelle per i dipendenti pubblici scendono di 13 punti base, passando dal 6,67% di fine 2025 al 5,54% attuale.

Prestiti personali in Basilicata: rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, nel 2026 aumenta l’importo medio richiesto

A Matera gli importi richiesti più alti

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel primo trimestre del 2026 finora le tre finalità di finanziamento più popolari in Basilicata sono la Liquidità (24,1% del totale delle richieste), il Consolidamento (23,0% del mix) e l’Acquisto di un’auto usata (18,4%). Guardando all’importo medio richiesto nella regione per i prestiti personali si osserva un aumento rispetto allo scorso trimestre, con la cifra che sale da una media di 11.600 € fino a 13.700 €. Cresce poi la durata dei finanziamenti, che in questo inizio di 2026 è pari a 5 anni e 8 mesi in media contri i 5 anni e 3 mesi del periodo ottobre-dicembre del 2025.

Nelle prime settimane del nuovo anno quella di Matera è la provincia della regione dove l’importo medio richiesto è più elevato per i prestiti personali, con un dato pari a 14.529 €. Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, a Potenza si registra il valore più alto, pari a 6 anni, mentre a Matera si trovano i richiedenti di prestiti personali più giovani della regione, con 43 anni e 11 mesi in media.

Cessioni del quinto: nel 2026 quasi la metà dei richiedenti in Basilicata è dipendente pubblico

Matera la provincia dove si richiedono le somme più alte

Nel primo trimestre del 2026 finora i dipendenti pubblici sono i maggiori richiedenti di cessioni del quinto in Basilicata, assorbendo quasi la metà delle richieste totali (46,2% del mix). La quota di dipendenti privati che hanno richiesto un finanziamento attraverso la cessione del quinto, invece, è pari al 15,4%, mentre i pensionati pesano per il 38,5% delle richieste totali.

In questo inizio di 2026 la provincia di Matera si è distinta per l’importo medio richiesto più elevato della regione per le cessioni del quinto, con 40.188 € in media. Nella medesima provincia la durata media dei finanziamenti è la più alta della regione (8 anni e 6 mesi), mentre per quanto riguarda l’età dei richiedenti, nella provincia di Potenza ci sono i più giovani, con 50 anni e 7 mesi in media, mentre a Matera si registra il valore più alto, pari a 70 anni e 6 mesi.