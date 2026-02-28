Mercato dei finanziamenti: in Basilicata il 2026 inizia con un calo del tasso di interesse medio sui prestiti personali

28 Febbraio 2026 nessun commento 18 Dall'Italia, Dalla Basilicata

Nel primo trimestre dell’anno il TAEG medio scende all’8,06%. Tasso delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati in leggero rialzo

Chiuso un 2025 positivo per il mercato dei finanziamenti, anche il 2026 si apre con dati incoraggianti soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel primo trimestre dell’anno il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali in Italia è sceso di 15 punti base rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, passando dall’8,21% di gennaio all’8,06% attuale. Si tratta del valore più basso degli ultimi 2 anni, per una discesa rispetto all’inizio del 2024 di quasi 90 punti base.

Guardando ai tassi medi per le cessioni del quinto, il TAEG medio di quelle dedicate ai dipendenti privati – che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – è aumentato di 16 punti base, passando dal 6,61% dello scorso trimestre al 6,77% di inizio 2026. In rialzo anche il tasso medio delle cessioni del quinto per pensionati, che dall’8,03% sale all’8,33% del primo trimestre dell’anno finora, mentre quelle per i dipendenti pubblici scendono di 13 punti base, passando dal 6,67% di fine 2025 al 5,54% attuale.

Prestiti personali in Basilicata: rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, nel 2026 aumenta l’importo medio richiesto

A Matera gli importi richiesti più alti

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel primo trimestre del 2026 finora le tre finalità di finanziamento più popolari in Basilicata sono la Liquidità (24,1% del totale delle richieste), il Consolidamento (23,0% del mix) e l’Acquisto di un’auto usata (18,4%). Guardando all’importo medio richiesto nella regione per i prestiti personali si osserva un aumento rispetto allo scorso trimestre, con la cifra che sale da una media di 11.600 € fino a 13.700 €. Cresce poi la durata dei finanziamenti, che in questo inizio di 2026 è pari a 5 anni e 8 mesi in media contri i 5 anni e 3 mesi del periodo ottobre-dicembre del 2025.

Nelle prime settimane del nuovo anno quella di Matera è la provincia della regione dove l’importo medio richiesto è più elevato per i prestiti personali, con un dato pari a 14.529 €. Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, a Potenza si registra il valore più alto, pari a 6 anni, mentre a Matera si trovano i richiedenti di prestiti personali più giovani della regione, con 43 anni e 11 mesi in media.

Cessioni del quinto: nel 2026 quasi la metà dei richiedenti in Basilicata è dipendente pubblico

Matera la provincia dove si richiedono le somme più alte

Nel primo trimestre del 2026 finora i dipendenti pubblici sono i maggiori richiedenti di cessioni del quinto in Basilicata, assorbendo quasi la metà delle richieste totali (46,2% del mix). La quota di dipendenti privati che hanno richiesto un finanziamento attraverso la cessione del quinto, invece, è pari al 15,4%, mentre i pensionati pesano per il 38,5% delle richieste totali.

In questo inizio di 2026 la provincia di Matera si è distinta per l’importo medio richiesto più elevato della regione per le cessioni del quinto, con 40.188 € in media. Nella medesima provincia la durata media dei finanziamenti è la più alta della regione (8 anni e 6 mesi), mentre per quanto riguarda l’età dei richiedenti, nella provincia di Potenza ci sono i più giovani, con 50 anni e 7 mesi in media, mentre a Matera si registra il valore più alto, pari a 70 anni e 6 mesi.

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *