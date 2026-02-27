Servizio Civile, possibilità in Basilicata con l’Anpas. In 11 Comuni lucani disponibili 37 posti, compenso di circa 520 €

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. In Basilicata l’Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ha due progetti attivi nel settore Assistenza e della Protezione civile per un totale di 37 posti. Alcuni posti sono riservati ai giovani con difficoltà economiche, Isee fino a 15 mila euro.

I progetti sono:

Lucani Solidali 2025;

Basilicata Resiliente 2025.

Tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni e non superato i 29 anni di età ( 28 anni e 364 giorni ) possono presentare la domanda tramite Spid o Cie attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

L’Anpas realizzerà i progetti di servizio civile presso le sedi Anpas di

LATRONICO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sinni Odv

GALLICCHIO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sauro Odv

PISTICCI – Nucleo Operativo Volontari del Metapontino Unità di Protezione Civile Odv

MONTESCAGLIOSO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Montescaglioso Odv

POMARICO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Montescaglioso Odv – Sezione di Pomarico

RIPACANDIDA – Pubblica Assistenza Protezione Civile Ripacandida Odv

LAVELLO – Pubblica Assistenza Lavello Odv

MOLITERNO Pubblica Assistenza Moliterno Odv

MOLITERNO – Anpas Comitato Regionale Basilicata Odv

PALAZZO SAN GERVASIO – Pubblica Assistenza Volontari Alto Bradano Odv

VENOSA – Pubblica Assistenza Protezione Civile Venosa Odv

PICERNO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Angels Picerno Odv

I progetti hanno una durata di 12 mesi e ai giovani che verranno selezionati verrà riconosciuto un assegno mensile di € 519,47. E’ possibile presentare la domanda fino alle ore 14.00 dell’ 8 aprile 2026. Chi sceglie il Servizio Civile Universale in Anpas sceglie di essere vicino alle categorie fragili della società, alle Istituzioni in caso di eventi calamitosi e non. Nel corso dei 12 mesi sarà erogata una formazione specifica ai giovani. Una formazione utile all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per maggiori info: https://www.anpas.org/servizio-civile/