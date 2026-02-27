A Savoia di Lucania pronto a diventare realtà il ‘Forno di Comunità’. L’inaugurazione il 2 marzo

E’ tutto pronto a Savoia di Lucania per l’inaugurazione del forno di comunità, che nasce a seguito dell’istituzione della Cooperativa di Comunità “Verdespina”, voluta dall’amministrazione comunale. “Nasciamo – fanno sapere i promotori – dal desiderio di contrastare lo spopolamento, valorizzare le risorse locali e ricostruire legami comunitari, mettendo al centro la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Siamo una comunità che crede nella forza delle radici e nella collaborazione tra generazioni. La nostra cooperativa è un luogo di incontro, lavoro e speranza, dove tradizione e innovazione si intrecciano per costruire un futuro sostenibile per Savoia di Lucania“.

L’inaugurazione del forno di comunità si terrà lunedì 2 marzo alle ore 18 in via Vittorio Emanuele, sede della Cooperativa Verdespina, che si pone come obiettivi quelli di riattivare l’economia locale con iniziative sostenibili, incentivare il turismo culturale e naturalistico, creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per giovani e donne, custodire e tramandare memoria e tradizioni e promuovere coesione sociale e identità collettiva.

Il forno di comunità è solo una delle prime attività pronte a partire. Si passerà poi anche ad altri settori, come il Turismo di Comunità.

“La Cooperativa Sociale Verdespina – fanno sapere – nasce a Savoia di Lucania dal desiderio condiviso di prendersi cura del territorio e della comunità che lo abita. È il risultato di un percorso collettivo fatto di ascolto, confronto e partecipazione, in cui cittadini, associazioni e realtà locali hanno scelto di unire energie e competenze per costruire nuove possibilità. Viviamo in un contesto segnato dallo spopolamento, dalla riduzione dei servizi e dall’indebolimento dei legami sociali. Da questa consapevolezza nasce Verdespina: come risposta concreta, radicata e condivisa, che mette al centro le persone e il valore della cooperazione”.

Il Forno di comunità è uno spazio condiviso in cui tradizione, socialità e partecipazione si incontrano. Attraverso il gesto semplice e antico del fare il pane, “promuoviamo – sottolineano – momenti di incontro tra generazioni, scambio di saperi e collaborazione. Il forno non è solo un luogo di produzione, ma un presidio sociale aperto alla comunità, dove nascono relazioni, iniziative e percorsi di inclusione”.

Nella locandina qui sotto, il dettaglio con tutti gli ospiti della inaugurazione e il programma dettagliato.

Claudio Buono