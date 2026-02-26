A Potenza weekend con “Armonia: Design & Benessere”. Appuntamento 6, 7 e 8 marzo presso lo spazio Experience da Basile Casa

6, 7 e 8 marzo lo spazio Experience da Basile Casa, omaggia creatività femminile e forza delle relazioni tra talk, arte e musica

Un fine settimana dedicato alla bellezza, alla creatività e al benessere interiore: il 6, 7 e 8 marzo Basile Casa – Home & Contract (Via Del Gallitello, 72) ospita Armonia, Design & Benessere : evento che celebra il dodicesimo anniversario di Experience , il laboratorio olistico fondato da Rossella Capobianco , designer e coach Feng Shui. Un anniversario non casuale: Experience nasce infatti l’8 marzo 2014, nel giorno simbolo della forza femminile , e porta con sé un’impronta che unisce sensibilità, cura e visione .

In dodici anni, Experience è diventato un luogo di incontro e contaminazione, aperto alle energie creative del territorio lucano e nazionale. Un laboratorio aperto alla formazione, arte, cultura e pratiche di benessere, offrendo spazi di crescita personale e collettiva. “Armonia” ne rappresenta oggi la sintesi più matura: tre giorni che uniscono una grande mostra d’arte collettiva a un ricco programma di talk, letture e performance musicali.

Mostra con circa 60 artisti lucani

La mostra d’arte riunisce circa 60 artisti provenienti da Potenza, Matera e dall’intero territorio lucano. Un mosaico di linguaggi contemporanei – pittura, scultura, fotografia, installazioni – che trasforma Basile Casa – Home & Contract in un percorso immersivo tra colore, materia e suggestioni. Il racconto corale testimonia la vitalità creativa della Basilicata. Focus su opere al femminile e non solo per declinare l’armonia in ogni sua sfaccettatura.