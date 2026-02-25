Incidente nel Potentino. La vittima è il dott. Biagio Schettino, direttore della Medicina del Lavoro dell’ASP di Potenza

E’ il dott. Biagio Schettino la vittima del grave incidente che si è verificato questa mattina verso le ore 8:00 sulla Strada Stadale 585 ‘Fondovalle del Noce’, nel territorio di Rivello, nel Potentino. Schettino è il direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria di Potenza.

La vittima era a bordo di una Fiat Panda. Al sinistro sono state coinvolte anche una Peugeout 3008, una Jeep Renegade e un furgone di un’azienda che si occupa del trasporto di pane, che si è ribaltato.

Stando alle prime indiscrezioni, un uomo alla guida di un auto, un 65enne della zona, avrebbe accusato un malore alla guida, invadendo la corsia opposta. Poi l’incidente con l’auto guidata da Schettino. C’è una persona che è stata trasferita con urgenza all’Ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso: necessario l’intervento di una eliambulanza. Sul posto anche dua ambulanze, Carabinieri della Compagnia di Lagonegro e Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lauria.

Sulle dinamiche di quanto accaduto indagano i Militari dell’Arma.

L’ASP BASILICATA PIANGE BIAGIO SCHETTINO E NE RICORDA LE DOTI UMANE E PROFESSIONALI

L’ASP Basilicata esprime profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa del dott. Biagio Schettino, stimato dirigente medico e dipendente di lunga data dell’azienda, rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la vita. Direttore dell’U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, colonna portante della sanità pubblica lucana, il dott. Schettino ha segnato con la sua passione e competenza trentennale l’intera traiettoria dell’ASP Basilicata, guidando con visione innovativa e rigore scientifico il Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana, tutelando la salute dei lavoratori ed elevando gli standard di sicurezza in cantieri ed imprese in tutta la provincia di Potenza. Figura carismatica ed instancabile innovatore, ha formato generazioni di professionisti, lasciando un’eredità indelebile di eccellenza e capacità. “La sua scomparsa- ha evidenziato il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis- lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane e tale perdita- ha aggiunto il Dg- lascia sgomenti. Sono vicino personalmente, e con l’intera Azienda, alla moglie e al figlio sostenendoli in questo momento di grande dolore”.

Claudio Buono