Si reca a Tito per il rifornimento di sigarette ma viene derubato. Ladri asportano le stecche dal furgone e fuggono via

Nemmeno il tempo di caricare le sigarette per il suo tabacchino, che i ladri sono riusciti a prelevare tutto dal furgone e darsi alla fuga. Amaro episodio nella tarda mattinata di ieri a Tito Scalo, dove un uomo di Balvano, che si era recato presso un deposito fiscale situato nell’area per il ritiro delle sigarette per la sua tabaccheria situata a Balvano.

L’uomo, dopo aver caricato nel suo mezzo le sigarette, per un valore di circa cinquemila euro, si è spostato di poche centinaia di metri per una serie di servizi sempre per la sua attività. Ma dopo essersi fermato ed entrato in una attività commerciale, all’uscita ha trovato aperto lo sportellone del furgone e fatto l’amara scoperta.

Un furto che ha portato l’uomo ad allertare immediatamente il 112. Successivamente ha presentato denuncia ai Carabinieri della Stazione di Tito, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

Le telecamere esterne dell’attività potrebbero aver ripreso tutta la scena, con i ladri che si sarebbero immediatamente allontanati a bordo di una automobile. Non è escluso che i ladri abbiano seguito l’uomo fin dentro l’attività commerciale per portare a termine il colpo.

Claudio Buono