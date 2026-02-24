Il Consorzio ConUnibas celebra dieci anni: il 26 febbraio un grande confronto sul futuro della comunità e dei territori

Il Consorzio ConUnibas celebra dieci anni dalla propria costituzione (2015–2025) con un’iniziativa pubblica in programma giovedì 26 febbraio 2026, presso il Comincenter – Sede del Consorzio ConUnibas, nel Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, con inizio alle ore 9.30.

L’evento, dal titolo “10 anni di Connessioni”, rappresenta un momento di restituzione pubblica, riflessione istituzionale e rilancio strategico del ruolo del Consorzio nei rapporti tra università, comunità e territorio.

Dopo il welcome di apertura, alle ore 9.40 è prevista la presentazione ufficiale del dossier:

“10 anni di ConUnibas tra Università, comunità e valore pubblico”

Un documento che ricostruisce il percorso del Consorzio attraverso dati, indicatori, risultati, traiettorie di sviluppo e criticità affrontate, offrendo una lettura strutturata dell’impatto generato nei primi dieci anni di attività.

La presentazione del dossier rappresenta il momento centrale della prima parte dei lavori, ponendo le basi conoscitive e analitiche per il successivo confronto istituzionale.

Alle ore 10.00 prenderà avvio il dibattito dal titolo:

“Oltre la Terza Missione: come l’Università governa oggi il rapporto con la società”

Un confronto che intende superare una visione formale della cosiddetta “terza missione”, per interrogarsi sul modo in cui conoscenza, formazione, ricerca e servizi possano essere tradotti in valore pubblico duraturo.

Al dibattito parteciperanno:

Ignazio Marcello Mancini, Magnifico Rettore

Aurelia Sole, Rettrice emerita

Mauro Fiorentino, Rettore emerito

Giacomo Giuseppe Verde, Direttore Generale

Marco Porzionato, già Direttore Generale

Giuseppe Romaniello, già Direttore Generale

Lorenzo Bochicchio, già Direttore Generale

Interverranno inoltre:

Mariagiulia Colangelo, Presidente del Consiglio Studenti

Giuseppe Maria Casino, Assessore del Comune di Matera

Federica D’Andrea, Assessora del Comune di Potenza

Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

Il dibattito sarà moderato da Antonio Candela e Rosanna Salvia.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di restituzione pubblica e trasparente del lavoro svolto dal Consorzio nel primo decennio, valorizzando il contributo di tutte le realtà che, nel tempo, hanno partecipato alla costruzione di questa esperienza.

«Questo Decennale – sottolinea Antonio Candela, Amministratore Unico del Consorzio ConUnibas – non è solo una ricorrenza istituzionale, ma il racconto di un percorso condiviso. In questi dieci anni abbiamo costruito relazioni, servizi, progetti e fiducia. Nulla sarebbe stato possibile senza il contributo di tante persone e realtà che, anche con gesti apparentemente piccoli, hanno fatto parte di questa storia. Oggi sentiamo il dovere di restituire pubblicamente quanto fatto e di rilanciare, con responsabilità e visione, l’impegno del Consorzio per una comunità più coesa, consapevole e capace di futuro».

L’evento è aperto alla comunità universitaria, agli stakeholder territoriali e a tutti i soggetti interessati al ruolo dell’università nei processi di sviluppo.

Il programma ufficiale dell’iniziativa è disponibile ed è allegato alla presente comunicazione.

Informazioni

Luogo: Comincenter – Sede ConUnibas, Campus Macchia Romana (Potenza)

Data: 26 febbraio 2026

Orario: dalle ore 9.30

Organizzazione: Consorzio ConUnibas