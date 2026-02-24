Basilicata protagonista a Sanremo. Attesa per Arisa e Chiello

La Basilicata si prepara a vivere una nuova settimana da protagonista al Teatro Ariston. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo saranno infatti due gli artisti lucani in gara tra i 30 Big: Arisa con “Magica favola” e Chiello con “Ti penso sempre”

Una presenza che conferma il legame sempre più solido tra la regione e la kermesse canora più seguita d’Italia. Negli ultimi anni il palco dell’Ariston ha spesso parlato lucano, grazie ai successi di Angelina Mango e, in passato, alla co-conduzione del Festival nel 2012 da parte di Rocco Papaleo, accanto a Gianni Morandi e alla modella Ivana Mrázová. Per Arisa si tratta dell’ottava partecipazione al Festival. L’artista originaria di Pignola torna in gara con il brano “Magica Favola”, consolidando un percorso sanremese tra i più significativi dell’ultimo quindicennio.

Nel 2009 vinse tra le Nuove Proposte, mentre nel 2014 conquistò il primo posto tra i Big. A questi risultati si aggiungono piazzamenti di rilievo e la co-conduzione dell’edizione 2015, a testimonianza di un rapporto artistico e professionale ormai storico con il Festival.

Per Chiello, cantautore di Venosa, l’edizione 2026 rappresenta invece il debutto tra i Big. Un traguardo importante per un artista che negli ultimi anni ha costruito una propria identità musicale, raccogliendo consenso soprattutto tra le nuove generazioni. La sua partecipazione segna un ulteriore passo nel percorso di crescita artistica e offre alla Basilicata una nuova vetrina nazionale.

Arisa e Chiello hanno già condiviso l’atmosfera sanremese. Nella scorsa edizione, durante la serata delle cover del venerdì di San Valentino, Chiello si esibì con Rose Villain interpretando “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti, mentre Arisa duettò con Irama sulle note di “Say Something”, resa celebre a livello internazionale da Christina Aguilera.

In vista dell’inizio del Festival, previsto per martedì prossimo, cresce l’attesa anche nelle comunità di origine dei due artisti. Il clima è quello delle grandi occasioni e, ancora una volta, la Basilicata sarà pronta a tifare.

IVL24 ha raccolto in esclusiva le impressioni dei sindaci delle due comunità protagoniste: Francesco Mollica, primo cittadino di Venosa, e Antonio De Luca, sindaco di Pignola.

Come vive il pre-Sanremo la comunità di Pignola

“La comunità di Pignola sta vivendo con grande partecipazione ed entusiasmo il momento del “pre-Sanremo”. C’è un clima di attesa diffusa e di sincero orgoglio per la presenza di Arisa sul prestigioso palcoscenico dell’Ariston. I nostri concittadini seguono con affetto il suo percorso artistico e si preparano a sostenerla con il consueto calore: Pignola è in attesa e fa naturalmente il tifo per la sua grande artista”.

Come vive il pre-Sanremo la comunità di Venosa

“La città di Venosa sta vivendo il momento del pre-Sanremo con entusiasmo, orgoglio e grande partecipazione. La presenza del nostro giovane artista tra i Big rappresenta per tutta la comunità un motivo di gioia e di forte identità collettiva. Come Amministrazione comunale abbiamo voluto sostenere concretamente Chiello, dando massima visibilità alla sua partecipazione. Abbiamo fatto affiggere manifesti in tutta la città per informare e coinvolgere i cittadini, invitandoli a partecipare attivamente attraverso il televoto. Inoltre, abbiamo inviato una lettera ai circa 18 Comuni dell’ambito territoriale, chiedendo loro di farsi portavoce nelle parrocchie e nelle scuole, affinché si diffondesse l’invito a sostenere e votare il brano “Ti penso sempre”. C’è un clima di attesa positiva: Venosa si sente protagonista insieme al suo artista. Sebbene Chiello abbia già costruito un percorso di successo importante, e la sua partecipazione come ospite lo scorso anno al Festival ci avesse già riempiti di orgoglio, quest’anno la competizione ufficiale ci rende ancora più coinvolti. Ci sentiamo tutti un po’ tifosi, uniti nel sostenere un nostro concittadino che porta il nome di Venosa su un palcoscenico nazionale così prestigioso”.

Il commento di Antonio De Luca Sindaco di Pignola

Da Sindaco, esprimo profonda soddisfazione per il percorso e per la straordinaria talentuosità di Arisa, che nel corso degli anni ha già più volte calcato il palco di Sanremo, arrivando anche alla vittoria, e affermandosi stabilmente nel panorama musicale nazionale. Il suo ritorno al Festival rappresenta un’ulteriore conferma del valore artistico e della credibilità che ha saputo costruire con impegno e autenticità, mantenendo sempre un legame sincero con la nostra comunità. Per Pignola questo momento è motivo di orgoglio collettivo. Ad Arisa rivolgiamo il nostro più caloroso in bocca al lupo, con l’auspicio che possa vivere questa nuova esperienza sanremese con la serenità e la brillantezza che la contraddistinguono, continuando a emozionare il pubblico e a rappresentare al meglio la nostra terra.

Il commento di Francesco Mollica Sindaco di Venosa

“La partecipazione di Chiello al Festival di Sanremo rappresenta un traguardo significativo non solo per lui come artista, ma per l’intera comunità venosina. È la dimostrazione concreta di come talento, impegno e passione possano nascere e crescere anche in realtà territoriali come la nostra, valorizzando le radici e l’identità locale. Per un giovane artista, Sanremo è un’occasione di grande visibilità e consacrazione professionale; per la città è un momento di orgoglio e di promozione culturale. Venosa si riconosce nei suoi giovani che riescono ad affermarsi a livello nazionale, e questo rafforza il senso di appartenenza e la fiducia nelle nuove generazioni. Naturalmente facciamo il tifo anche per Arisa, perché la Basilicata è tutta bella e merita di essere rappresentata al meglio. Tuttavia, consentiteci un pizzico di sana competizione: Chiello è il nostro concittadino, e come tale lo sosterremo con convinzione, invitando tutti, nessuno escluso, a votarlo e a supportarlo in questa straordinaria avventura”.

