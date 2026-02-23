Serie C, il Picerno è la squadra che spende di meno nel girone C. Dal Benevento al Potenza, ecco tutte le cifre

E’ la squadra che spende meno soldi per il monte ingaggi di calciatori e dirigenti nel girone C di Serie C. Tra quelle che spendono di meno in tutti e tre i gironi. E’ il Picerno, la Leonessa della Lucania, tra le realtà più “piccole” (numericamente) di tutta Italia, ma che in questi hanno ha fatto parlare di sé per campionati importanti e per un progetto da far invidia alle grandi piazze che sta andando avanti. Quest’anno un inizio difficoltoso, ma la squadra è in ripresa.

Nei giorni scorsi la Lega Pro ha i diffuso i dati sui contratti depositati a seguito della conclusione del mercato di gennaio. Per tutta la Serie C, nei tre gironi, c’è un movimento di quasi 200 milioni di euro. Per quanto riguarda il girone C (come si vede dalla grafica elaborata da ‘La Casa di C’ di Gianluca Di Marzio), il Picerno è la squadra che spende meno per monte ingaggi. Circa 1,3 milioni di €. Undici volte in meno del Catania, secondo in classifica, che ne spende oltre 14 di milioni. Quasi 11 milioni quelli spesi dal Benevento così come la Salernitana. Per non parlare del Trapani, che ne ha spesi quasi 7 e viaggia in acque poco limpide e con rischio esclusione. Oltre 4 i milioni spesi dal Potenza di patron Macchia, che risulta essere la settima società per spesa maggiore nel girone C di Lega Pro.

Da sempre, pagano e bene le scelte fatte dalla società del patron Donato Curcio, con le politiche societarie portate avanti dal DG Vincenzo Greco e dal braccio destro Roberto Franzese. Da anni il Picerno naviga in Lega Pro e – tolto quest’anno poco entusiasmante, ma in ripresa – nelle stagioni precedenti solo applausi e operazioni importanti anche di mercato con plusvalenze importanti per una piccola società. In ultimo, anche quella di Santarcangelo. In precedenza tante altre, su tutte quelle di Rachid Kouda, prelevato in Serie D dalla Folgore Caratese e venduto poi allo Spezia in Serie B nel 2023 per 500mila euro. Non mancano anche tante altre importanti operazioni che rispecchiano l’ottimo operato della Società picernese.

Il club che però in Serie C spende di meno è l’Ospitaletto, società sportiva del girone A della provincia di Brescia, con i suoi 664mila euro.

Claudio Buono

(foto di copertina tratta da AZ Picerno – Michele Salvatore)