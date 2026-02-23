Mario Fania, dj lucano, presenta il suo primo brano dal titolo “Cantare”

Fuori dal 21 febbraio, disponibile sulle piattaforme di ascolto e streaming sul web

“La musica è sempre stata il mio modo più autentico di esprimermi. Non è soltanto una passione, ma uno spazio personale in cui emozioni, pensieri e sensazioni trovano voce. Vivo in Basilicata, una terra che amo profondamente e che sento parte integrante della mia identità. È un luogo fatto di contrasti, di silenzi intensi e di paesaggi che parlano senza bisogno di parole. Proprio da queste atmosfere nasce gran parte della mia ispirazione artistica”. Si presenta così Mario Faina, dj lucano di Moliterno, nel presentarsi e presentare il suo primo brano.

“Il mio percorso musicale è cresciuto insieme a me, seguendo esperienze, stati d’animo e visioni. Non cerca semplicemente di fare musica, ma di creare vibrazioni capaci di arrivare alle persone, di evocare qualcosa, di lasciare un segno”, ha sottolineato.

Il suo brano, “Cantare”, nasce da un’esigenza profonda: quella di trasformare un’emozione universale in suono. Cantare non è solo un’azione, ma una liberazione, un atto spontaneo che unisce voce, anima ed energia. Questo brano rappresenta per lui proprio questo: la libertà di esprimersi senza filtri, di lasciarsi attraversare dal ritmo e dalle sensazioni. Dal 21 febbraio disponibile in streaming nelle maggiori piattaforme online .

“Cantare” è una traccia che parla di vibrazioni, di movimento interiore, di quell’energia che nasce quando smettiamo di trattenere ciò che sentiamo. Ho voluto creare un’atmosfera capace di coinvolgere, di farsi sentire prima ancora di essere compresa.

“Parallelamente alla mia produzione musicale, porto avanti con grande entusiasmo il format “White Music Experience”, un progetto che ho fondato insieme all’artista Beatrice Summa. Questo format rappresenta un contenitore creativo in cui musica, spettacolo ed energia si fondono, dando vita a eventi che coinvolgono pubblico e performer. “White Music Experience” è un’esperienza che porto in molti dei miei eventi e che cresce grazie al contributo di tutti i componenti del format, tra cui ballerini e performer che rendono ogni serata unica, dinamica e immersiva”, ha aggiunto.

Questo progetto rappresenta un nuovo passo nel suo percorso artistico. Sta lavorando a nuove produzioni musicali e a contenuti visivi che possano accompagnare la mia musica, perché oggi più che mai credo che l’arte sia un’esperienza completa: suono, immagine, emozione.

“Il mio obiettivo è continuare a crescere, sperimentare e condividere la mia musica con un pubblico sempre più ampio, restando fedele a ciò che sono, alla mia visione artistica e alle mie radici. Perché ogni brano che nasce porta con sé una parte di me”, conclude.

Ascolta “Cantare”:

Streaming: https://orcd.co/cantare-mariofania (se non funziona il link direttamente, copiare e incollarlo nel proprio browser)

Instagram: https://www.instagram.com/whitesensation.experience/

YouTube: https://youtube.com/@whitesensationexperience?si=riidnBrvGQLZO7GA (intervista presentazione progetto White Experience)

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/6a9BixozX8Z2HSRbi4B4ZK?si=1&nd=1&dlsi=de74782c120345f7