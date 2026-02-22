Terribile incidente a Tito. Guard rail sfonda parabrezza: giovane ragazza miracolata

É uscita illesa, miracolosamente, la ragazza di Picerno di 25 anni che oggi pomeriggio, dopo le ore 16:30, é stata vittima di un gravissimo incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più gravi. Mentre era a bordo di una Skoda nei pressi di contrada Macchia a Tito (non distante dalla chiesetta visibile sul raccordo Sicignano-Potenza sul rettilineo di Tito) la giovane è uscita fuori strada e ha colpito il guardrail che ha sfondato il parabrezza ed ha percorso tutto l’abitacolo per poi sfondare anche il cofano. Miracolosamente la ragazza non è stata colpita e i suoi riflessi gli hanno salvato la vita. Sul posto i Carabinieri.

Davvero terribile la scena che si è presentata a chi è accorso sul posto.

Per fortuna senza conseguenze gravi.

Claudio Buono