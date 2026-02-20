La biologa lucana Sonia Viggiano, di Sant’Angelo Le Fratte, è stata nominata componente del CCEPS al Ministero della Salute

La biologa lucana Sonia Viggiano, di Sant’Angelo Le Fratte, è stata nominata componente del CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie), insediatosi presso il Ministero della Salute, in qualità di membro permanente titolare.

La dottoressa Viggiano è laureata in Biologia presso l’Università degli Studi di Perugia e in Biotecnologie presso l’Università degli Studi della Basilicata. Ha inoltre conseguito un master universitario di secondo livello in Inquinamento ambientale presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta.

Rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Biologi per le regioni Puglia e Basilicata, svolge attività scientifica nell’ambito della microbiologia ambientale, con particolare riferimento allo studio della Legionella pneumophila, ai sistemi di prevenzione del rischio biologico e al monitoraggio della qualità ambientale. È autrice di pubblicazioni scientifiche sul Giornale Nazionale dei Biologi. La nomina rappresenta un riconoscimento del profilo scientifico e professionale maturato nel settore della ricerca applicata alle scienze biologiche e ambientali.