Elezioni amministrative 2026, si vota il 24 e 25 maggio. In Basilicata interessati 16 Comuni

19 Febbraio 2026 nessun commento 52 Dalla Basilicata

Il Ministero dell’Interno ha deciso le date per le elezioni amministrative 2026, che riguarderanno anche numerosi comuni della Basilicata. Il 24 e 25 maggio si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle Regioni a statuto ordinario. Tra questi Comuni, questi quelli chiamati alle urne in Basilicata:

  • Provincia di Potenza: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sarconi, Sant’Arcangelo;
  • Provincia di Matera: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi.

L’eventuale turno di ballottaggio è stato fissato per il 6 e 7 giugno nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. Circostanza che non riguarda i 16 Comuni della Basilicata chiamati al voto.

Claudio Buono

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *