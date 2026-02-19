Elezioni amministrative 2026, si vota il 24 e 25 maggio. In Basilicata interessati 16 Comuni

Il Ministero dell’Interno ha deciso le date per le elezioni amministrative 2026, che riguarderanno anche numerosi comuni della Basilicata. Il 24 e 25 maggio si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle Regioni a statuto ordinario. Tra questi Comuni, questi quelli chiamati alle urne in Basilicata:

Provincia di Potenza: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sarconi, Sant’Arcangelo;

Provincia di Matera: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi.

L’eventuale turno di ballottaggio è stato fissato per il 6 e 7 giugno nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. Circostanza che non riguarda i 16 Comuni della Basilicata chiamati al voto.

Claudio Buono