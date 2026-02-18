Sanità. AOR San Carlo, la Chirurgia dell’ospedale di Villa d’Agri confermata Centro di Eccellenza SICOB 2026

Per il decimo anno consecutivo l’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri ottiene la certificazione (nella pagina a sinistra) di Centro di Eccellenza per l’anno 2026 da parte della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB).

“La riconferma – commenta il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera – rappresenta un importante

 

traguardo che premia la professionalità, la qualità del lavoro e l’impegno costante dell’équipe dedicata al trattamento dell’obesità grave e delle patologie metaboliche correlate. Questo prestigioso riconoscimento, che riceviamo da dieci anni, attesta la solidità del percorso costruito nel tempo e la capacità di mantenere elevati standard assistenziali. È anche il risultato di un lavoro di squadra – conclude il dg – che coinvolge chirurghi, anestesisti, infermieri, operatori socio-sanitari, nutrizionisti, psicologi che riescono garantire continuità, appropriatezza e sicurezza delle cure”.

Il Centro di Eccellenza SICOB risponde a rigorosi criteri qualitativi e quantitativi: selezione dei pazienti secondo linee guida nazionali, esecuzione di almeno cento interventi chirurgici all’anno, registrazione di almeno il 50% dei pazienti nel registro nazionale SICOB, disponibilità di terapia intensiva per il monitoraggio post-operatorio e presenza di un team multidisciplinare dedicato.

Il dottor Nicola Perrotta, direttore della Chirurgia generale dell’ospedale di Villa d’Agri e coordinatore del Centro, nel sottolineare il sostegno sempre ricevuto dalla direzione strategica, orientata costantemente al miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni erogate, evidenzia come “la riconferma per il decimo anno consecutivo è la testimonianza concreta dell’efficacia della chirurgia metabolica e dell’obesità. La certificazione rappresenta una garanzia per i pazienti, provenienti anche da fuori regione, che trovano nel nostro ospedale competenza ed esperienza. La nostra équipe – continua – assicura ai pazienti un percorso strutturato, dalla valutazione pre-operatoria fino al follow-up a lungo termine. Gli interventi consentono una perdita di peso significativa e duratura, con un miglioramento o la risoluzione delle principali patologie associate all’obesità grave, quali ipertensione arteriosa, diabete mellito, apnee ostruttive del sonno e problematiche osteoarticolari”.

 

