La Basilicata per sostenere San Fele nel concorso “Il Borgo dei Borghi” 2026 su Rai 3

“Ricordiamo che il borgo di San Fele rappresenterà la Basilicata nell’ambita edizione 2026 de “Il Borgo dei Borghi”, la celebre rubrica del programma Kilimangiaro, trasmesso su Rai 3. Questo piccolo gioiello, noto per le sue Cascate e le tante tradizioni, merita il nostro sostegno e la nostra partecipazione attiva”. A farlo sapere è Michele Miglionico (nella foto in pagina), Coordinatore di BEL, la rete dei Borghi Eccellenti Lucani.

Presto verranno aperte ufficialmente le votazioni online sul sito di RaiPlay, consentendo a tutti gli italiani di sostenere San Fele in questa prestigiosa competizione. Ogni utente avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza una volta al giorno, con un massimo di cinque voti complessivi. È importante sottolineare che ogni singolo voto ha il potere di fare la differenza e contribuire a portare il nostro borgo alla ribalta nazionale.

San Fele non è solo un borgo: rappresenta l’essenza della Basilicata, un simbolo delle tradizioni dei piccoli borghi e della forza delle comunità unite. Pertanto, ci rivolgiamo a tutti i Lucani, affinché si uniscano in questo sforzo collettivo per sostenere il nostro borgo.

L’unità è l’anima della nostra rete BEL; in questa occasione, più che mai, significa abbracciare il senso di riscoperta, non solo per San Fele, ma per tutti i piccoli borghi della nostra regione. La visibilità nazionale offerta da “Il Borgo dei Borghi” rappresenta un’importante opportunità per evidenziare il turismo lento e il nostro inestimabile patrimonio culturale e naturale.

“La storia e l’eccellenza di San Fele diventano un valore aggiunto per l’intera comunità lucana e in modo particolare per i suoi piccoli Borghi. Nei prossimi giorni si darà il via alle votazioni. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa avventura e celebrazione della Basilicata. Buona Basilicata a tutti”, ha commentato Miglionico.