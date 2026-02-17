Viabilità nel Potentino, la Provincia avvia i lavori sulle SP ex SS 276 “dell’Alto Agri” e SP ex SS 104 “Sapri-Ionio” per circa 1,2 milioni di €

Prosegue l’impegno della Provincia di Potenza nel piano di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria con l’avvio dei cantieri che interesseranno la SP ex SS 276 “dell’Alto Agri” e la SP ex SS 104 “Sapri-Ionio”.

Nella giornata odierna sono stati consegnati i lavori sulla SP ex SS 276 “dell’Alto Agri”, per un investimento complessivo di € 449.933,57. L’intervento, che si concluderà in circa 5 mesi, prevede la messa in sicurezza di parte dei tombini, ponti ed opere d’arte presenti nel primo tratto dell’arteria, in particolare tra le località Brienza e Pergola di Marsico Nuovo; il rifacimento del tappeto di usura della pavimentazione stradale per circa 2 km; l’installazione di nuove barriere stradali e il totale rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Giovedì 19 febbraio sarà la volta della SP ex SS 104 “Sapri-Ionio”. Con un finanziamento di € 678.553,52, prenderanno il via i lavori della durata stimata di 7 mesi che interesseranno il tratto tra il km 86+700 e il km 98+500. Il progetto include: l’integrazione di barriere di sicurezza e riquotatura di quelle esistenti; risagome e nuovo tappetino di usura per circa 2,0 km; taglio erba e pulizia cunette; rifacimento segnaletica orizzontale e integrazione segnaletica verticale.