Marcello Tedesco, tra arte e spiritualità

Nel cuore dell’Italia meridionale, tra le colline argillose e i silenzi sospesi della Basilicata, affondano le radici artistiche di Marcello Tedesco. Le sue origini lucane non rappresentano soltanto un dato geografico, ma la matrice profonda della sua poetica : una terra luminosa, antica e spirituale, che si riflette nelle sue opere come memoria viva. Nei suoi lavori la terra non è mai semplice sfondo ma elemento primordiale, simbolo di appartenenza e di rinascita. L’arte di Marcello Tedesco è un viaggio nell’interiorità umana, i suoi lavori si muovono tra segni, simboli e suggestione.

L’artista sembra voler scavare, come si scava nella terra, per riportare alla luce ciò che è nascosto.

La sua visione buddista della vita rappresenta un punto di equilibrio: la trasformazione del dolore in consapevolezza diventa chiave interpretativa della sua arte che non nega l’ombra ma la attraversa.

La materia non è mai statica: è mutamento, è energia, è divenire. Questa visione trova una sintesi nel suo ultimo libro “Emergere dalla Terra” (Tab edizioni) che vuole essere il gesto di chi dopo aver attraversato il buio ritrova la luce.

La terra diventa metafora delle prove della vita mentre l’atto di risalire richiama il percorso di risveglio caro alla filosofia buddista. Il volume si presenta come un manifesto poetico della sua arte in cui si racconta la bellezza come forma di resistenza: in un epoca dominata dalla immediatezza Tedesco sceglie di rispettare la caducità del tempo e di privilegiare il contatto con la sostanza delle cose.

Con “Emergere dalla Terra”, l’artista lucano consegna al pubblico un messaggio chiaro : solo accettando le proprie radici è possibile crescere davvero. Il libro è arricchito dai contributi della curatrice e artista Mili Romano, dalla storica e critica d’arte Delia Somma e dal poeta e scrittore Domenico Brancale, questi ultimi di origini lucane.

Non resta che auspicare un presto ritorno di Tedesco in Basilicata affinché attraverso le sue opere si possa rivalutare un territorio troppe volte dimenticato.

Ivana Parente