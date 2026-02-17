Addio a don Beniamino Cirone. E’ stato parroco di Brienza quasi per mezzo secolo

E’ deceduto nella serata di ieri don Beniamino Cirone, nato a Balvano nel 1939, parroco di Brienza per quasi cinquant’anni. Proprio di Brienza, nel 2023, era diventato cittadino onorario , per quasi mezzo secolo vice parroco e parroco della comunità burgentina. Don Beniamino Cirone aveva 87 anni. E’ stato ordinato sacerdote nel 1972 ed è diventato vice parroco di Brienza nel 1974, per poi diventare arciprete parroco sempre di Brienza dall’1 febbraio 1079 e fino al 30 novembre 2022. Vale a dire 48 anni, 10 mesi e 29 giorni a servizio della comunità burgentina. La cittadinanza venne conferita, quando c’era l’ex sindaco Antonio Giancristiano, con la seguente motivazione: “quale espressione della più alta stima e riconoscenza della comunità burgentina per la sua forte azione pastorale, per l’impegno morale, civile e religioso sempre profuso nella sua operosità sacerdotale a favore della collettività e, soprattutto, nei confronti dei soggetti più deboli e bisognosi”.

Don Beniamino da qualche tempo viveva in una casa di riposo a Brienza. A dare notizia del suo decesso è stato il Vescovo mons. Davide Carbonaro: “Comunico che il caro don Beniamino Cirone è deceduto. Lo affido alle preghiere dei confratelli e di tutte quelle persone che lo hanno conosciuto e stimato”.

Don Beniamino è stato anche il fondatore dell’associazione Città del Crocifisso. La camera ardente sarà allestita questa mattina nella Chiesa della Santissima Annunziata a Brienza. I funerali si svolgeranno domattina, nella stessa Chiesa, alle ore 10:30.

Claudio Buono