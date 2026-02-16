“Puoi votare per mia nipote?”. Occhio alla truffa che estorce denaro ai contatti su WhatsApp!

Continuano in tutti i modi i tentativi di truffa, via mail, telefonate, sms e WhatsApp. Una delle ultime più frequenti che ci sono state segnalate quella di votare online per una bambina impegnata in una gara di danza. Ma come al solito, dietro si nasconde una truffa che potrebbe rubare dei soldi.

Negli ultimi giorni, infatti, si è diffusa questa tipologia di truffa che sfrutta la fiducia tra amici e parenti su WhatsApp. Sempre più persone ricevono messaggi da numeri conosciuti che chiedono un favore: votare online per una bambina impegnata in una gara di danza. Nel messaggio, spesso viene mostrata la foto di una ragazzina con il tutù e si invita a cliccare su un link per aiutarla a ottenere una borsa di studio.

Il vero problema arriva proprio da quel link, che rimanda a una pagina web molto simile a quelle ufficiali, dove viene richiesto il numero di cellulare e poi, subito dopo, l’inserimento di un codice ricevuto via SMS. Inserendo questi dati, si dà accesso completo al proprio account WhatsApp ai truffatori, che lo usano per proseguire la catena e tentare di estorcere denaro ai contatti.

Secondo Adiconsum, le segnalazioni sono già migliaia e la situazione preoccupa per la velocità con cui si diffonde. Chi viene colpito rischia non solo il furto dell’account, ma anche che i propri amici o familiari vengano truffati a loro volta, spesso con richieste urgenti di soldi.

La Polizia Postale raccomanda di non cliccare su link sospetti che chiedono dati personali o codici ricevuti via SMS e suggerisce di attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp. Questa misura rende molto più difficile che qualcuno prenda il controllo del profilo. Se noti comportamenti strani, come una disconnessione improvvisa dall’app, avvisa subito i tuoi contatti per evitare che la truffa si diffonda ulteriormente.