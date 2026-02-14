Rhodan porta “LOST” alla rassegna Suoni e Segni 2025. Appuntamento al Cecilia di Tito il 21 febbraio

Il 21 febbraio (ore 21) al Centro Cecilia di Tito (PZ) un’esperienza audiovisiva unica, tra pianoforte, elettronica e visual art
Prosegue il viaggio della rassegna Suoni e Segni 2025, realizzata dall’Accademia Musicale Lucana, presso il Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ). Dopo il grande successo dei precedenti eventi con Neri per Caso e Siduun, la programmazione entra nel vivo con una serata che promette di trasformare lo spazio scenico in un paesaggio emotivo sospeso tra sogno e realtà.
Venerdì 21 febbraio alle ore 21 sarà protagonista Rhodan, progetto artistico del polistrumentista e compositore lucano Antonio Rosa, nato a Tito e formatosi al Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza. La sua musica nasce dall’incontro tra suono acustico e ricerca elettronica, fondendo pianoforte, sintetizzatori e strumenti tradizionali come la fisarmonica diatonica in un linguaggio intimo, evocativo e profondamente cinematografico.
Al centro della performance ci sarà LOST, l’album interamente scritto, composto e arrangiato dall’autore: un lavoro ambient/neoclassico con influenze che richiamano Nils Frahm, Ólafur Arnalds e Hans Zimmer. Un viaggio interiore che attraversa memoria, perdita e rinascita, arricchito dalla collaborazione con artisti internazionali come la cantante danese Ariana Celano, la violinista georgiana Nina Chikvladze e il violoncellista francese Tomo Rozman. L’opera ha già superato 48 mila stream sulle piattaforme digitali e 58 mila visualizzazioni su YouTube, ottenendo ottimi riscontri di pubblico e critica.
Il live set di Rhodan è concepito come una vera esperienza sensoriale: un flusso sonoro continuo in cui pianoforte, sintetizzatori, fisarmonica diatonica, loop e campioni dialogano con visual art e luci curate nei minimi dettagli. Un concerto che diventa un viaggio audiovisivo, capace di immergere lo spettatore in un universo dove tecnologia ed emozione si incontrano.
La rassegna
Suoni e Segni proseguirà fino al 12 aprile 2026, trasformando il Centro Cecilia in un luogo di incontro tra linguaggi, epoche e visioni artistiche. I prossimi appuntamenti:
- 27 marzo, ore 21 – Immensamente Dalla La voce di Alis Wall incontra l’universo di Lucio Dalla con l’Experia Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Francesco Fabrizio. Un omaggio che affronta anche il tema dell’endometriosi.
- 12 aprile, ore 19 – Note da Oscar Gran finale sinfonico tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.
La direzione artistica è affidata al Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, da 25 anni punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e il territorio.
Biglietti su Ticketone.it.. Info su acml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.