Rhodan porta “LOST” alla rassegna Suoni e Segni 2025. Appuntamento al Cecilia di Tito il 21 febbraio

Il 21 febbraio (ore 21) al Centro Cecilia di Tito (PZ) un’esperienza audiovisiva unica, tra pianoforte, elettronica e visual art

Prosegue il viaggio della rassegna Suoni e Segni 2025, realizzata dall’Accademia Musicale Lucana, presso il Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ). Dopo il grande successo dei precedenti eventi con Neri per Caso e Siduun, la programmazione entra nel vivo con una serata che promette di trasformare lo spazio scenico in un paesaggio emotivo sospeso tra sogno e realtà.

Venerdì 21 febbraio alle ore 21 sarà protagonista Rhodan, progetto artistico del polistrumentista e compositore lucano Antonio Rosa, nato a Tito e formatosi al Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza. La sua musica nasce dall’incontro tra suono acustico e ricerca elettronica, fondendo pianoforte, sintetizzatori e strumenti tradizionali come la fisarmonica diatonica in un linguaggio intimo, evocativo e profondamente cinematografico.

Al centro della performance ci sarà LOST, l’album interamente scritto, composto e arrangiato dall’autore: un lavoro ambient/neoclassico con influenze che richiamano Nils Frahm, Ólafur Arnalds e Hans Zimmer. Un viaggio interiore che attraversa memoria, perdita e rinascita, arricchito dalla collaborazione con artisti internazionali come la cantante danese Ariana Celano, la violinista georgiana Nina Chikvladze e il violoncellista francese Tomo Rozman. L’opera ha già superato 48 mila stream sulle piattaforme digitali e 58 mila visualizzazioni su YouTube, ottenendo ottimi riscontri di pubblico e critica.

Il live set di Rhodan è concepito come una vera esperienza sensoriale: un flusso sonoro continuo in cui pianoforte, sintetizzatori, fisarmonica diatonica, loop e campioni dialogano con visual art e luci curate nei minimi dettagli. Un concerto che diventa un viaggio audiovisivo, capace di immergere lo spettatore in un universo dove tecnologia ed emozione si incontrano.

La rassegna

Suoni e Segni proseguirà fino al 12 aprile 2026, trasformando il Centro Cecilia in un luogo di incontro tra linguaggi, epoche e visioni artistiche. I prossimi appuntamenti:

27 marzo, ore 21 – Immensamente Dalla La voce di Alis Wall incontra l’universo di Lucio Dalla con l’Experia Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Francesco Fabrizio. Un omaggio che affronta anche il tema dell’endometriosi.

12 aprile, ore 19 – Note da Oscar Gran finale sinfonico tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

La direzione artistica è affidata al Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, da 25 anni punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e il territorio.

Biglietti su Ticketone.it.. Info su acml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.