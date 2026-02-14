Mario Giuliacci, meteorologo tra i più autorevoli panorama italiano, sarà la voce ufficiale delle previsioni meteo di Daily Basilicata

Mario Giuliacci, meteorologo tra i più autorevoli e riconoscibili del panorama italiano torna al suo “vecchio amore”: la radio e la televisione. A partire da lunedì 2 marzo , Giuliacci diventa la voce ufficiale delle previsioni del tempo all’interno di Daily Basilicata, il podcast quotidiano di informazione condotto e diretto da Carmine Albanese. Ogni mattina sarà lui a illustrare le previsioni meteo, offrendo agli ascoltatori un’analisi chiara, affidabile e autorevole dell’evoluzione del tempo in Basilicata.

Mario Giuliacci è laureato in Fisica con una tesi in meteorologia ed è stato ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, dove ha prestato servizio nel Servizio Meteorologico, arrivando al grado di Tenente Colonnello e dirigendo il Centro Meteorologico di Milano Linate. Nel corso della sua carriera ha insegnato Fisica dell’atmosfera e Scienze ambientali all’Università degli Studi di Milano e Milano-Bicocca.

Volto storico del meteo in televisione, è stato per anni protagonista delle previsioni del TG5, collaborando anche con quotidiani nazionali come il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. È fondatore e capo redattore del sito meteogiuliacci.it. Con questo nuovo progetto, Giuliacci mette la sua esperienza al servizio di un’informazione quotidiana vicina al territorio, rafforzando il legame con la Basilicata e con i suoi cittadini.

Daily Basilicata è disponibile tutti i giorni a partire dalle 7 del mattino su tutte le piattaforme digitali. Daily Basilicata fa parte di Local Radio Basilicata, emittente radiofonica che presto debutterà nella nostra regione.