Brienza, laboratori creativi per bambini e famiglie: al via “Insieme ai fornelli” e percorsi intergenerazionali

Contrastare la povertà educativa, rafforzare le opportunità culturali per i più piccoli e creare occasioni di dialogo tra generazioni: sono questi gli obiettivi del progetto “Giochiamo IN.SI.E.Me. – Intergenerazionalità, Socialità, Emozioni, Memorie”, promosso da Adan Cooperativa Sociale di Potenza nell’ambito del bando “Educare insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa punta a offrire spazi di esplorazione e creatività, stimolando manualità e fantasia e favorendo il confronto tra bambini, genitori e nonni.

Martedì 10 febbraio i bambini della Scuola dell’Infanzia “Luigi Lovito” di Brienza hanno partecipato al laboratorio “Insieme ai fornelli”, mettendo le mani in pasta per preparare i tradizionali dolci di Carnevale, le chiacchiere. Un momento di apprendimento e divertimento che ha unito gioco e tradizione, trasformando la cucina in un laboratorio di emozioni e memoria condivisa.

Il percorso proseguirà giovedì 12 febbraio con un nuovo appuntamento dedicato ai piccoli dai 3 ai 5 anni della stessa scuola. Il 26 febbraio, invece, è in programma “Insieme al tramonto” al planetario di Anzi, un’esperienza intergenerazionale che coinvolgerà anche genitori e nonni, per condividere conoscenze e suggestioni sotto il cielo stellato.