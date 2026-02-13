Allarme sicurezza nel Potentino. A Senise titolare di una tabaccheria riesce a mettere in fuga un rapinatore armato di coltello

Attimi di paura si sono vissuti nella serata di ieri a Senise, dove si è consumato un tentativo di rapina in una tabaccheria. È accaduto in Largo San Biagio, nel centro cittadino, poco prima delle ore 21, quando l’attività stava per abbassare la saracinesca.

La titolare di una tabaccheria si trovava all’interno quando all’improvviso si è trovata davanti un uomo con il volto travisato da una sciarpa, con il cappuccio e occhiali. L’uomo, stando a quanto riferito dalla titolare, aveva tra le mani un coltello e ha minacciato la stessa di consegnare l’incasso.

La donna ha risposto che l’incasso si trovava in auto e così con il rapinatore alle spalle si è recata all’esterno. Ma con grande freddezza è riuscita a spintonare a sorpresa l’uomo e a chiudere la porta e restare all’interno. L’uomo e dovuto fuggire. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Su quanto accaduto indagano I Carabinieri della Compagnia di Senise, che sono intervenuti e avviato gli accertamenti dopo la denuncia presentata dal titolare.

Claudio Buono