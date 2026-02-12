Sanya Bonelli, è lucana la prima ragazza in Italia a ricoprire il ruolo di portavoce nazionale degli studenti presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito

E’ la prima ragazza in Italia a ricoprire il ruolo di portavoce nazionale degli studenti presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La liceale lucana ci racconta la sua esperienza nelle Consulte studentesche: dalle prime assemblee a scuola alle riunioni con il ministro Valditara.

Sanya Bonelli, 19 anni di Policoro, studentessa all’ultimo anno del liceo Classico “Fermi”, è la prima donna, nonché la prima rappresentante del Sud e della Basilicata, a rappresentare tutte le studentesse e gli studenti italiani presso il Ministero. Un ruolo delicato e impegnativo che svolge con passione e determinazione. Tra i temi della sua agenda, iniziative e programmi per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Ascolta l’intervista a Sanya Bonelli, Portavoce nazionale delle Consulte studentesche, in questa puntata di Caleidoscopio.

Link diretto al video: https://www.youtube.com/watch?v=75LpFtGU9gQ